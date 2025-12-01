ЦИК ПМР назвал причину низкой явки на выборах в республике

ТИРАСПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Плохая погода стала причиной низкой явки избирателей на выборах в Приднестровье, сообщил в понедельник журналистам глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Станислав Касап.

В воскресенье в Приднестровье проходил единый день голосования. Приднестровцы избирали депутатов Верховного совета (парламента) ПМР, 469 депутатов местных советов и 76 глав сел и поселков. Явка избирателей оказалась рекордно низкой, всего 26,01% от общего числа избирателей, даже на выборах предыдущего состава Верховного совета ПМР VII созыва явка составляла 27,7%.

"По вопросу явки избирателей… По итогам дня проголосовали более 102 тысяч избирателей. Это действительно очень серьезная цифра, она составляет более 26% от общего количества избирателей в Приднестровье. И мы, конечно, считаем, что этот результат мог бы быть лучше, возможно, из-за погоды. Потому что мы наблюдали вчера как целый день идет дождь. И, возможно, если бы его не было, наверное, и активность была бы избирателей выше", - сказал Касап.

Глава ЦИК ПМР также обратил внимание на то, что явка избирателей в 26% примерно соответствует той цифре явки избирателей, которая была на прошлых выборах депутатов всех уровней в 2020 году, когда явка составила 27,7%, а проголосовало более 115 тысяч избирателей.

"Видимо, на данном этапе такой общественный запрос на такую явку, когда отсутствуют какие-либо конфликтные ситуации, политические баталии, скажем так, или раскол в обществе, то, собственно говоря, и явка на выборах в таком процентном отношении имеет место", - добавил Касап.