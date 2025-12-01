В СПЧ оценили материально-техническое обеспечение выборов в Приднестровье

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Материально-техническое обеспечение избирательных участков на выборах в Приднестровье отвечало установленным требованиям, заявил член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод.
Тридцатого ноября состоялись выборы в Верховный Совет Приднестровья, а также в местные Советы народных депутатов и избрание региональных глав администраций. Голосование в Приднестровье вызывает большой интерес в научном, политическом и экспертном сообществах Российской Федерации и СНГ.
"Выборы в Приднестровье всегда организованы очень четко. И по поводу прошедших выборов могу сказать, что материально-техническое обеспечение избирательных участков отвечало установленным требованиям, соблюдалась и тайна голосования, была информация о кандидатах. Международным наблюдателям предоставлена возможность ознакомиться с работой избирательных комиссий", - сказал Брод на пресс-конференции в формате видеомоста Москва - Тирасполь об итогах выборов в Приднестровье, которая прошла в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Брод подчеркнул, что избирательный процесс в регионе соответствует как национальным, так и международным правовым нормам. Он выразил уверенность, что обновленный Верховный Совет ПМР продолжит развитие республики, и отметил, что российская сторона намерена пристально наблюдать за ситуацией, реагировать на возможные нарушения прав граждан и информировать международную общественность. По его словам, приднестровский народ продемонстрировал свою верность России и собственному пути развития, и поэтому призвал не препятствовать дальнейшей жизни и развитию республики.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма она присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева решить проблему силой, Приднестровье тало фактически неподконтрольной ему территорией.