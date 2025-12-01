Рейтинг@Mail.ru
В СПЧ оценили материально-техническое обеспечение выборов в Приднестровье - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 01.12.2025 (обновлено: 16:14 01.12.2025)
https://ria.ru/20251201/vybory-2058963581.html
В СПЧ оценили материально-техническое обеспечение выборов в Приднестровье
В СПЧ оценили материально-техническое обеспечение выборов в Приднестровье - РИА Новости, 01.12.2025
В СПЧ оценили материально-техническое обеспечение выборов в Приднестровье
Материально-техническое обеспечение избирательных участков на выборах в Приднестровье отвечало установленным требованиям, заявил член Совета по правам человека... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T16:09:00+03:00
2025-12-01T16:14:00+03:00
в мире
россия
москва
тирасполь
александр брод
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058964598_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5c058503395fc409da1d16aa37de954.jpg
https://ria.ru/20251127/karasinyj-2058193619.html
https://ria.ru/20251121/pridnestrove-2056488269.html
россия
москва
тирасполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058964598_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d72fa1951fc15397e8f40b1b6fbdc5b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, тирасполь, александр брод, снг
В мире, Россия, Москва, Тирасполь, Александр Брод, СНГ
В СПЧ оценили материально-техническое обеспечение выборов в Приднестровье

Член СПЧ Брод: техническое обеспечение выборов в ПМР отвечало требованиям

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкМужчина голосует на парламентских выборах в Приднестровской Молдавской Республике на избирательном участке в Тирасполе
Мужчина голосует на парламентских выборах в Приднестровской Молдавской Республике на избирательном участке в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Мужчина голосует на парламентских выборах в Приднестровской Молдавской Республике на избирательном участке в Тирасполе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Материально-техническое обеспечение избирательных участков на выборах в Приднестровье отвечало установленным требованиям, заявил член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод.
Тридцатого ноября состоялись выборы в Верховный Совет Приднестровья, а также в местные Советы народных депутатов и избрание региональных глав администраций. Голосование в Приднестровье вызывает большой интерес в научном, политическом и экспертном сообществах Российской Федерации и СНГ.
Досрочное голосование на выборах депутатов в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Выборы в ПМР станут доказательством сплоченности общества, заявил Карасин
27 ноября, 20:27
"Выборы в Приднестровье всегда организованы очень четко. И по поводу прошедших выборов могу сказать, что материально-техническое обеспечение избирательных участков отвечало установленным требованиям, соблюдалась и тайна голосования, была информация о кандидатах. Международным наблюдателям предоставлена возможность ознакомиться с работой избирательных комиссий", - сказал Брод на пресс-конференции в формате видеомоста Москва - Тирасполь об итогах выборов в Приднестровье, которая прошла в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Брод подчеркнул, что избирательный процесс в регионе соответствует как национальным, так и международным правовым нормам. Он выразил уверенность, что обновленный Верховный Совет ПМР продолжит развитие республики, и отметил, что российская сторона намерена пристально наблюдать за ситуацией, реагировать на возможные нарушения прав граждан и информировать международную общественность. По его словам, приднестровский народ продемонстрировал свою верность России и собственному пути развития, и поэтому призвал не препятствовать дальнейшей жизни и развитию республики.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма она присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева решить проблему силой, Приднестровье тало фактически неподконтрольной ему территорией.
Дом Советов в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В МИД ПМР спрогнозировали последствия силового присоединения к Молдавии
21 ноября, 05:37
 
В миреРоссияМоскваТираспольАлександр БродСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала