В Общественной палате рассказали, как прошли выборы в Приднестровье

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Выборы депутатов всех уровней в Приднестровье прошли в полном соответствии с законодательством, несмотря на вмешательства Кишинева, заявил первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю и работе с обращениями граждан Общественной палаты (ОП) РФ, сопредседатель координационного совета по общественному контролю за голосованием ОП РФ Максим Григорьев.