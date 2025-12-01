https://ria.ru/20251201/vybory-2058919997.html
Глава ЦИК Приднестровья назвал выборы депутатов состоявшимися
Глава ЦИК Приднестровья назвал выборы депутатов состоявшимися - РИА Новости, 01.12.2025
Глава ЦИК Приднестровья назвал выборы депутатов состоявшимися
Глава центризбиркома Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Станислав Касап в понедельник на встрече с лидером ПМР Вадимом Красносельским назвал... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T13:40:00+03:00
2025-12-01T13:40:00+03:00
2025-12-01T13:40:00+03:00
в мире
молдавия
ссср
румыния
вадим красносельский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058727236_0:120:3216:1929_1920x0_80_0_0_adf81ffde99b75d593d937133d42a676.jpg
https://ria.ru/20251130/vybora-2058750532.html
https://ria.ru/20251130/pridnestrove-2058801637.html
молдавия
ссср
румыния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058727236_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_575cb8bebfe4a8e04716c009acb6a405.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, ссср, румыния, вадим красносельский
В мире, Молдавия, СССР, Румыния, Вадим Красносельский
Глава ЦИК Приднестровья назвал выборы депутатов состоявшимися
Глава ЦИК Приднестровья Касап назвал выборы депутатов всех уровней состоявшимися
ТИРАСПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Глава центризбиркома Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Станислав Касап в понедельник на встрече с лидером ПМР Вадимом Красносельским назвал состоявшимися прошедшие накануне выборы депутатов всех уровней.
В воскресенье в Приднестровье проходил единый день голосования. Приднестровцы избирали 33 депутата Верховного совета (парламента) ПМР, 469 депутатов местных советов и 76 глав сел и поселков. Явка составила 26,01% от общего числа избирателей.
"Выборы на всех избирательных округах состоялись, и все выборные должностные лица, голосование по которым проходило, они избраны и в ближайшее время будут наделены полномочиями и приступят к исполнению обязанностей", - приводит слова председателя ЦИК пресс-служба главы ПМР.
Он отметил, что за голосованием наблюдали международные наблюдатели, наблюдатели от кандидатов и от избирателей. "И можно отметить, что, по оценкам этих наблюдателей, каких-либо особых нарушений в ходе голосования выявлено не было. Они оценивают эти выборы достаточно высоко. Голосование проходило в хорошей атмосфере. В целом мы оцениваем прошедшие выборы как полностью соответствующие избирательному законодательству ПМР", - сказал Касап.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии
еще до распада СССР
, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу
территорией.