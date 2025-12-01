Глава ЦИК Приднестровья назвал выборы депутатов состоявшимися

Члены избирательной комиссии во время голосования на парламентских выборах в Приднестровье

ТИРАСПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Глава центризбиркома Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Станислав Касап в понедельник на встрече с лидером ПМР Вадимом Красносельским назвал состоявшимися прошедшие накануне выборы депутатов всех уровней.

В воскресенье в Приднестровье проходил единый день голосования. Приднестровцы избирали 33 депутата Верховного совета (парламента) ПМР, 469 депутатов местных советов и 76 глав сел и поселков. Явка составила 26,01% от общего числа избирателей.

"Выборы на всех избирательных округах состоялись, и все выборные должностные лица, голосование по которым проходило, они избраны и в ближайшее время будут наделены полномочиями и приступят к исполнению обязанностей", - приводит слова председателя ЦИК пресс-служба главы ПМР.

Он отметил, что за голосованием наблюдали международные наблюдатели, наблюдатели от кандидатов и от избирателей. "И можно отметить, что, по оценкам этих наблюдателей, каких-либо особых нарушений в ходе голосования выявлено не было. Они оценивают эти выборы достаточно высоко. Голосование проходило в хорошей атмосфере. В целом мы оцениваем прошедшие выборы как полностью соответствующие избирательному законодательству ПМР", - сказал Касап.