Миссия СНГ не нашла нарушений, которые повлияли бы на выборы в Киргизии

БИШКЕК, 1 дек – РИА Новости. Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств в ходе мониторинга парламентских выборов в Киргизии не выявила нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования, сообщил на брифинге в Бишкеке глава миссии наблюдателей от СНГ, первый заместитель генерального секретаря Содружества Игорь Петришенко.

"Отмечаем, что избиратели активно использовали возможность дистанционного голосования, в том числе в торговых центрах и на рынках. Процедура подсчета голосов проходила в соответствии с конституционным законом. Зафиксированные наблюдателями отдельные упущения носили технический характер и оперативно устранялись участковыми комиссиями. Нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, миссией выявлено не было", - сообщил Петришенко

По оценке миссии, агитационная кампания проходила организованно и в целом соответствовала требованиям избирательного законодательства. Центральная и нижестоящие избирательные комиссии, органы государственной власти и пресса подробно информировали население страны о проходившей избирательной кампании через средства массовой информации и информационные ресурсы в сети Интернет. При подготовке и проведении выборов в стране, утверждают наблюдатели от СНГ, были созданы необходимые условия для оперативного реагирования на нарушения избирательного законодательства и информирования граждан по принимаемым мерам. Рассмотрение жалоб и заявлений осуществлялось в сроки, установленные законодательством страны.

"В день выборов 30 ноября 2025 года представители миссии посетили более шестисот избирательных участков во всех областях, городах Бишкеке и Оше, а также осуществляли наблюдение на зарубежных участках. Избирательные участки открылись вовремя. Началось голосование с исполнения государственного гимна страны, проходило организованно и в спокойной обстановке", - уточнил Петришенко.