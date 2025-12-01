Миссия СНГ не нашла нарушений, которые повлияли бы на выборы в Киргизии

БИШКЕК, 1 дек – РИА Новости. Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств в ходе мониторинга парламентских выборов в Киргизии не выявила нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования, сообщил на брифинге в Бишкеке глава миссии наблюдателей от СНГ, первый заместитель генерального секретаря Содружества Игорь Петришенко.
"Отмечаем, что избиратели активно использовали возможность дистанционного голосования, в том числе в торговых центрах и на рынках. Процедура подсчета голосов проходила в соответствии с конституционным законом. Зафиксированные наблюдателями отдельные упущения носили технический характер и оперативно устранялись участковыми комиссиями. Нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, миссией выявлено не было", - сообщил Петришенко.
По оценке миссии, агитационная кампания проходила организованно и в целом соответствовала требованиям избирательного законодательства. Центральная и нижестоящие избирательные комиссии, органы государственной власти и пресса подробно информировали население страны о проходившей избирательной кампании через средства массовой информации и информационные ресурсы в сети Интернет. При подготовке и проведении выборов в стране, утверждают наблюдатели от СНГ, были созданы необходимые условия для оперативного реагирования на нарушения избирательного законодательства и информирования граждан по принимаемым мерам. Рассмотрение жалоб и заявлений осуществлялось в сроки, установленные законодательством страны.
"В день выборов 30 ноября 2025 года представители миссии посетили более шестисот избирательных участков во всех областях, городах Бишкеке и Оше, а также осуществляли наблюдение на зарубежных участках. Избирательные участки открылись вовремя. Началось голосование с исполнения государственного гимна страны, проходило организованно и в спокойной обстановке", - уточнил Петришенко.
Депутаты парламента Киргизии 25 сентября единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания. Президент Садыр Жапаров издал указ о назначении досрочных выборов на 30 ноября 2025 года. По новым правилам, в стране образованы 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по три депутата. По данным ЦИК, на этих выборах на 90 мест в парламенте претендовали в общей сложности 460 человек. Всего в списки избирателей республики были включены почти 4,3 миллиона человек. По предварительным данным, явка голосующих на выборах составила около 40%.