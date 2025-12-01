Выборы в парламент Киргизии были демократичными, заявили в миссии СНГ

БИШКЕК, 1 дек – РИА Новости. Выборы в парламент Киргизии 30 ноября были открытыми, справедливыми, конкурентными и демократичными, сообщил журналистам глава миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств, первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко.