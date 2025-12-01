Выборы в парламент Киргизии были демократичными, заявили в миссии СНГ

БИШКЕК, 1 дек – РИА Новости. Выборы в парламент Киргизии 30 ноября были открытыми, справедливыми, конкурентными и демократичными, сообщил журналистам глава миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств, первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко.
"Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств приходит к выводу о том, что досрочные выборы депутатов жогорку кенеша (парламента - ред.) Киргизской Республики 30 ноября 2025 года проведены в полном соответствии с конституцией Киргизской Республики и избирательным законодательством, были открытыми, справедливыми, конкурентными и соответствующими принципам проведения демократических выборов", - сообщил Петришенко на брифинге.
Депутаты парламента Киргизии 25 сентября единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания. Президент Садыр Жапаров издал указ о назначении досрочных выборов на 30 ноября 2025 года. По новым правилам, в стране образованы 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по три депутата. По данным ЦИК, на этих выборах на 90 мест в парламенте претендовали в общей сложности 460 человек. Всего в списки избирателей республики были включены почти 4,3 миллиона человек. По предварительным данным, явка голосующих на выборах составила около 40%.