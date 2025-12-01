https://ria.ru/20251201/vybory-2058815187.html
СМИ: США и Киев во Флориде обсуждали сроки проведения выборов на Украине
СМИ: США и Киев во Флориде обсуждали сроки проведения выборов на Украине
США и Киев в ходе переговоров во Флориде обсуждали сроки проведения выборов на Украине, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного... РИА Новости, 01.12.2025
WSJ: США и Киев во Флориде обсуждали сроки проведения выборов на Украине