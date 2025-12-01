https://ria.ru/20251201/vtsiomy-2058875678.html
Сотни малых российских городов рискуют исчезнуть, показали данные ВЦИОМ
общество, россия, вциом
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Сотни малых и моногородов РФ со временем могут исчезнуть с карты России из-за активного оттока населения, говорится в докладе аналитического центра ВЦИОМ, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Сотни малых и моногородов России
со временем могут исчезнуть с карты России из-за активного оттока населения. Молодые люди уезжают из города, старшее поколение— неизбежно убывает, новые жители не приезжают, общее число домохозяйств из года в год сокращается", - говорится в тексте доклада "Я остаюсь, чтобы жить! Как предотвратить депопуляцию малых и моногородов России".
В докладе отмечается, что отток населения из малых городов нельзя объяснить какой-то одной причиной, например, стремлением найти работу или построить карьеру в большом городе: "Люди уезжают от общего ощущения безысходности, отсутствия будущего. Заработок - важное, но не главное".
Так, согласно данным АЦ ВЦИОМ
, 38% россиян рассматривают возможность переезда в другой регион России в случае, если поступит привлекательное предложение по работе. Кроме того, отмечается, что городах-миллионниках среди людей возраста 18-24 года 53% смотрят в будущее позитивно, в средних городах - 38%, а в малых городах - уже 33%.
Шесть из десяти (60%) россиян декларируют свою вовлеченность в инициативы для лучшей жизни города, они готовы что-то сделать для него, например, помочь музею города собирать его историю или посадить цветы на общественных клумбах, 35% заявили, что почти ничего не делают для своего города или села.