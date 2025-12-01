Сотни малых российских городов рискуют исчезнуть, показали данные ВЦИОМ

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Сотни малых и моногородов РФ со временем могут исчезнуть с карты России из-за активного оттока населения, говорится в докладе аналитического центра ВЦИОМ, с которым ознакомилось РИА Новости.

"Сотни малых и моногородов России со временем могут исчезнуть с карты России из-за активного оттока населения. Молодые люди уезжают из города, старшее поколение— неизбежно убывает, новые жители не приезжают, общее число домохозяйств из года в год сокращается", - говорится в тексте доклада "Я остаюсь, чтобы жить! Как предотвратить депопуляцию малых и моногородов России".

В докладе отмечается, что отток населения из малых городов нельзя объяснить какой-то одной причиной, например, стремлением найти работу или построить карьеру в большом городе: "Люди уезжают от общего ощущения безысходности, отсутствия будущего. Заработок - важное, но не главное".

Так, согласно данным АЦ ВЦИОМ , 38% россиян рассматривают возможность переезда в другой регион России в случае, если поступит привлекательное предложение по работе. Кроме того, отмечается, что городах-миллионниках среди людей возраста 18-24 года 53% смотрят в будущее позитивно, в средних городах - 38%, а в малых городах - уже 33%.