ВТБ повысил ставки по вкладам
2025-12-01T09:50:00+03:00
экономика
россия
втб (банк)
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. ВТБ с 1 декабря повышает ставки по вкладам в рублях сроком на 4 и 6 месяцев, максимальная составит 16%, сообщает пресс-служба банка в преддверии 16-го Инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
"С 1 декабря ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях при размещении на 4 и 6 месяцев. Максимальная ставка составит 16% годовых – она доступна как новым, так и действующим клиентам банка", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ
Алексея Охорзина.
Клиенты, оформившие в ВТБ программу долгосрочных сбережений от НПФ ВТБ, могут открыть вклад "Двойная выгода" с максимальной в линейке срочных вкладов доходностью до 26% годовых, также сообщает банк.