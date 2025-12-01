ВТБ повысил ставки по вкладам

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. ВТБ с 1 декабря повышает ставки по вкладам в рублях сроком на 4 и 6 месяцев, максимальная составит 16%, сообщает пресс-служба банка в преддверии 16-го Инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

Клиенты, оформившие в ВТБ программу долгосрочных сбережений от НПФ ВТБ, могут открыть вклад "Двойная выгода" с максимальной в линейке срочных вкладов доходностью до 26% годовых, также сообщает банк.