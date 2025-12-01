Рейтинг@Mail.ru
09:50 01.12.2025
ВТБ повысил ставки по вкладам
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. ВТБ с 1 декабря повышает ставки по вкладам в рублях сроком на 4 и 6 месяцев, максимальная составит 16%, сообщает пресс-служба банка в преддверии 16-го Инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
"С 1 декабря ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях при размещении на 4 и 6 месяцев. Максимальная ставка составит 16% годовых – она доступна как новым, так и действующим клиентам банка", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Алексея Охорзина.
Клиенты, оформившие в ВТБ программу долгосрочных сбережений от НПФ ВТБ, могут открыть вклад "Двойная выгода" с максимальной в линейке срочных вкладов доходностью до 26% годовых, также сообщает банк.
Рассчет налога - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
НДФЛ в 2025 году: ставки, вычеты, онлайн калькулятор для налогоплательщиков
12 ноября, 18:32
 
ЭкономикаРоссияВТБ (банк)
 
 
