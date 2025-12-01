В ВТБ оценили риски стагфляции в России в 2026 году

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Рисков стагфляции в России в 2026 году нет, поскольку корпоративное кредитование растет, несмотря на высокую ставку, что приводит к росту производства и положительной динамике ВВП, заявил в интервью РИА Новости первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Мы видим значительный прирост кредитования юрлиц. То есть корпоративное кредитование растет, несмотря на высокую ставку, что приводит к росту производства и положительной динамике ВВП", - отметил он.

"А говорить о стагфляции можно было бы, если бы все "встало" с точки зрения кредитов, это был бы ранний индикатор. Поэтому рисков стагфляции нет", - пояснил Пьянов.