Герасимов доложил Путину об освобождении Красноармейска в ДНР
Герасимов доложил Путину об освобождении Красноармейска в ДНР - РИА Новости, 02.12.2025
Герасимов доложил Путину об освобождении Красноармейска в ДНР
ВС РФ освободили Красноармейск в ДНР и продолжают уничтожение подразделений противника в Димитрове, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-01T23:58:00+03:00
2025-12-01T23:58:00+03:00
2025-12-02T00:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
красноармейск
донецкая народная республика
валерий герасимов
владимир путин
происшествия
россия
красноармейск
донецкая народная республика
Герасимов доложил Путину об освобождении Красноармейска в ДНР
Герасимов: ВС России освободили Красноармейск в ДНР