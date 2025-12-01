Рейтинг@Mail.ru
Герасимов доложил Путину об освобождении Красноармейска в ДНР - РИА Новости, 02.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:58 01.12.2025 (обновлено: 00:00 02.12.2025)
Герасимов доложил Путину об освобождении Красноармейска в ДНР
Герасимов доложил Путину об освобождении Красноармейска в ДНР - РИА Новости, 02.12.2025
Герасимов доложил Путину об освобождении Красноармейска в ДНР
ВС РФ освободили Красноармейск в ДНР и продолжают уничтожение подразделений противника в Димитрове, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 02.12.2025
Герасимов доложил Путину об освобождении Красноармейска в ДНР

Герасимов: ВС России освободили Красноармейск в ДНР

Российские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. ВС РФ освободили Красноармейск в ДНР и продолжают уничтожение подразделений противника в Димитрове, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Войска группировки "Центр" освободили город Красноармейск и продолжают уничтожение подразделений противника в Димитрове", - доложил Герасимов президенту России Владимиру Путину.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Путин заявил о наступлении ВС России по всем направлениям
