https://ria.ru/20251201/vsu-2059065779.html
ВС России ведут уличные бои в Северске
ВС России ведут уличные бои в Северске - РИА Новости, 01.12.2025
ВС России ведут уличные бои в Северске
ВС РФ ведут уличные бои в Северске и расширяют зону контроля, освобождают ежедневно более 100 зданий, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T23:56:00+03:00
2025-12-01T23:56:00+03:00
2025-12-01T23:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
северск
валерий герасимов
владимир путин
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
https://ria.ru/20251201/svo-2059065250.html
россия
северск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, северск, валерий герасимов, владимир путин, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Северск, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Происшествия
ВС России ведут уличные бои в Северске
Герасимов: ВС России ведут уличные бои в Северске