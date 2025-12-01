Рейтинг@Mail.ru
ВС России ведут уличные бои в Северске
Специальная военная операция на Украине
 
23:56 01.12.2025
ВС России ведут уличные бои в Северске
2025-12-01T23:56:00+03:00
2025-12-01T23:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
северск
валерий герасимов
владимир путин
происшествия
россия
северск
безопасность, россия, северск, валерий герасимов, владимир путин, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Северск, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Происшествия
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. ВС РФ ведут уличные бои в Северске и расширяют зону контроля, освобождают ежедневно более 100 зданий, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину.
"В самом Северске штурмовые подразделения 3-й армии ведут уличные бои и расширяют зону контроля в северо-восточной и в южных районах города, освобождают ежедневно более 100 зданий в Северске", - сказал Герасимов в ходе посещения Путиным одного из пунктов управления Объединенной группировки войск.
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Силы группировки "Запад" сосредоточились на Краснолиманском направлении
