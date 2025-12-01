Мирошник: Минобороны начнет фиксацию преступлений ВСУ в Волчанске

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В ближайшее время в освобожденных российскими военными Красноармейске и Волчанске представители СК РФ и соответствующих подразделений Минобороны начнут фиксацию последствий преступлений украинских боевиков, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник РИА Новости.

"Первоначальная фиксация последствий преступных деяний украинских боевиков на территории, освобожденной российскими войсками, будет начата соответствующими подразделениями министерства обороны с последующей передачей этих данных уже работникам Следственного комитета, которые начнут свою работу на этой территории, как только позволят условия безопасности. С дальнейшим возбуждением дел, допросом свидетелей, фиксацией мест совершаемых преступлений", - заявил Мирошник РИА Новости.