https://ria.ru/20251201/vsu-2059059952.html
Мирошник: Минобороны начнет фиксацию преступлений ВСУ в Волчанске
Мирошник: Минобороны начнет фиксацию преступлений ВСУ в Волчанске - РИА Новости, 01.12.2025
Мирошник: Минобороны начнет фиксацию преступлений ВСУ в Волчанске
В ближайшее время в освобожденных российскими военными Красноармейске и Волчанске представители СК РФ и соответствующих подразделений Минобороны начнут фиксацию РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T23:28:00+03:00
2025-12-01T23:28:00+03:00
2025-12-01T23:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993640550_0:61:1170:719_1920x0_80_0_0_83479bcd7df4ff831b374e95524a17ac.jpg
https://ria.ru/20251201/svo-2059059863.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993640550_65:0:1105:780_1920x0_80_0_0_300857c529d78ca0572150c9f430c0c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Происшествия
Мирошник: Минобороны начнет фиксацию преступлений ВСУ в Волчанске
Мирошник: Минобороны и СК скоро начнут фиксацию преступлений ВСУ в Волчанске
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В ближайшее время в освобожденных российскими военными Красноармейске и Волчанске представители СК РФ и соответствующих подразделений Минобороны начнут фиксацию последствий преступлений украинских боевиков, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник РИА Новости.
"Первоначальная фиксация последствий преступных деяний украинских боевиков на территории, освобожденной российскими войсками, будет начата соответствующими подразделениями министерства обороны с последующей передачей этих данных уже работникам Следственного комитета, которые начнут свою работу на этой территории, как только позволят условия безопасности. С дальнейшим возбуждением дел, допросом свидетелей, фиксацией мест совершаемых преступлений", - заявил Мирошник РИА Новости.
По его словам, эта работа начнется сразу, как позволят условия.