Мирошник: Минобороны начнет фиксацию преступлений ВСУ в Волчанске - РИА Новости, 01.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:28 01.12.2025 (обновлено: 23:29 01.12.2025)
Мирошник: Минобороны начнет фиксацию преступлений ВСУ в Волчанске
Мирошник: Минобороны начнет фиксацию преступлений ВСУ в Волчанске - РИА Новости, 01.12.2025
Мирошник: Минобороны начнет фиксацию преступлений ВСУ в Волчанске
В ближайшее время в освобожденных российскими военными Красноармейске и Волчанске представители СК РФ и соответствующих подразделений Минобороны начнут фиксацию РИА Новости, 01.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
происшествия
безопасность, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Происшествия
Мирошник: Минобороны начнет фиксацию преступлений ВСУ в Волчанске

Мирошник: Минобороны и СК скоро начнут фиксацию преступлений ВСУ в Волчанске

Родион Мирошник
Родион Мирошник
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В ближайшее время в освобожденных российскими военными Красноармейске и Волчанске представители СК РФ и соответствующих подразделений Минобороны начнут фиксацию последствий преступлений украинских боевиков, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник РИА Новости.
"Первоначальная фиксация последствий преступных деяний украинских боевиков на территории, освобожденной российскими войсками, будет начата соответствующими подразделениями министерства обороны с последующей передачей этих данных уже работникам Следственного комитета, которые начнут свою работу на этой территории, как только позволят условия безопасности. С дальнейшим возбуждением дел, допросом свидетелей, фиксацией мест совершаемых преступлений", - заявил Мирошник РИА Новости.
По его словам, эта работа начнется сразу, как позволят условия.
Минобороны показало, как военные развернули флаг России в освобожденном Красноармейске - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Минобороны показало кадры с российским флагом в Красноармейске
Вчера, 23:27
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьПроисшествия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
