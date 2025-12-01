Российский детектор БПЛА отслеживает все используемые ВСУ частоты

"Все частоты, на которых летает противник, наш детектор уже умеет сканировать. У него также есть запас по более высокому диапазону частот, которых еще даже нет у противника. Противник летает на более высоких частотах, уже есть запас по прочности, что будет частота меняться. Прибор будет ловить в дальнейшем на поколение дронов", – сказал собеседник агентства.