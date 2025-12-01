https://ria.ru/20251201/vsu-2059035160.html
Российский детектор БПЛА отслеживает все используемые ВСУ частоты
ДОНЕЦК, 1 дек – РИА Новости. Российский детектор БПЛА, разработанный для Вооруженных сил России, отслеживает все используемые украинскими дронами частоты, рассказал РИА Новости директор производства детекторов БПЛА "Тень".
"Все частоты, на которых летает противник, наш детектор уже умеет сканировать. У него также есть запас по более высокому диапазону частот, которых еще даже нет у противника. Противник летает на более высоких частотах, уже есть запас по прочности, что будет частота меняться. Прибор будет ловить в дальнейшем на поколение дронов", – сказал собеседник агентства.
По словам разработчиков, программное обеспечение детекторов БПЛА обновляется с учетом складывающихся изменений на линии фронта.
"Программное обеспечение всегда дорабатывается по обратной связи с линией боевого соприкосновения. Мы всегда дорабатываем частоты, на которых начинает летать противник", — добавил он.