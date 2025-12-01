Рейтинг@Mail.ru
Троих боевиков ВСУ внесли в перечень террористов - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:49 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/vsu-2059030733.html
Троих боевиков ВСУ внесли в перечень террористов
Троих боевиков ВСУ внесли в перечень террористов - РИА Новости, 01.12.2025
Троих боевиков ВСУ внесли в перечень террористов
Трое боевиков ВСУ внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T19:49:00+03:00
2025-12-01T19:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
сумская область
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027884866_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_079fe1482460e1676db394043fdbea0a.jpg
https://ria.ru/20251201/vsu-2059025365.html
россия
курская область
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027884866_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9e37a0acd728f85b73ad704ebda59012.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, сумская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Сумская область, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
Троих боевиков ВСУ внесли в перечень террористов

Троих боевиков ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов

© АГН "Москва"Федеральная служба по финансовому мониторингу
Федеральная служба по финансовому мониторингу - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© АГН "Москва"
Федеральная служба по финансовому мониторингу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Трое боевиков ВСУ внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица: Яскевич* Александр Борисович, 13 апреля 1970 года рождения, город Кроливец Сумской области УССР, Симончук* Александр Анатольевич, 10 июня 1995 года рождения, город Чернигов Черниговской области Украины, Коленов* Данила Константинович, 12 октября 2002 года рождения, город Харьков Украины", - говорится в перечне.
СК России 25 апреля сообщал, что солдат 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВФУ Яскевич* осужден на 15 лет лишения свободы за совершение теракта в Курской области. Отмечалось, что, находясь в селе Веселое Глушковского района Курской области, Яскевич* оборудовал в прилегающих лесопосадках наблюдательно-огневые позиции, с которых неоднократно открывал огонь по российским военнослужащим и мирному населению. Кроме этого, он минировал дороги в целях препятствования эвакуации местных жителей.
Также, как сообщали в сентябре в СК РФ, к 16 годам лишения свободы приговорен Симончук*, который, вооруженный автоматом М4 и гранатами, 11 марта 2025 года на бронетранспортере VAB незаконно пересек госграницу РФ и вторгся в Курскую область. Вблизи села Свердликово Суджанского района он занял наблюдательно-огневую позицию с целью блокирования и удержания населенного пункта под вооруженным контролем. Через два дня в ходе боевых действий Симончук* попал в плен.
Как сообщали на сайте СК РФ в марте 2023 года, верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил Коленова* и другого солдата ВСУ Андрея Найденова к 25 годам лишения свободы. Они размещались и исполняли обязанности военной службы в Мариуполе, в том числе на территории публичного акционерного общества "МК "Азовсталь". Находясь на боевой позиции, они обнаружили двух гражданских мужчин и открыли по ним огонь на поражение. Коленов* произвел не менее 10 выстрелов, причинив мирным жителям смертельные ранения.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
*Внесен в России в список террористов и экстремистов
Город Мариуполь - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Боевик ВСУ почти три года скрывался в Мариуполе
Вчера, 19:16
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСумская областьСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала