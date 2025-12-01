Троих боевиков ВСУ внесли в перечень террористов

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Трое боевиков ВСУ внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица: Яскевич* Александр Борисович, 13 апреля 1970 года рождения, город Кроливец Сумской области УССР, Симончук* Александр Анатольевич, 10 июня 1995 года рождения, город Чернигов Черниговской области Украины, Коленов* Данила Константинович, 12 октября 2002 года рождения, город Харьков Украины", - говорится в перечне.
СК России 25 апреля сообщал, что солдат 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВФУ Яскевич* осужден на 15 лет лишения свободы за совершение теракта в Курской области. Отмечалось, что, находясь в селе Веселое Глушковского района Курской области, Яскевич* оборудовал в прилегающих лесопосадках наблюдательно-огневые позиции, с которых неоднократно открывал огонь по российским военнослужащим и мирному населению. Кроме этого, он минировал дороги в целях препятствования эвакуации местных жителей.
Также, как сообщали в сентябре в СК РФ, к 16 годам лишения свободы приговорен Симончук*, который, вооруженный автоматом М4 и гранатами, 11 марта 2025 года на бронетранспортере VAB незаконно пересек госграницу РФ и вторгся в Курскую область. Вблизи села Свердликово Суджанского района он занял наблюдательно-огневую позицию с целью блокирования и удержания населенного пункта под вооруженным контролем. Через два дня в ходе боевых действий Симончук* попал в плен.
Как сообщали на сайте СК РФ в марте 2023 года, верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил Коленова* и другого солдата ВСУ Андрея Найденова к 25 годам лишения свободы. Они размещались и исполняли обязанности военной службы в Мариуполе, в том числе на территории публичного акционерного общества "МК "Азовсталь". Находясь на боевой позиции, они обнаружили двух гражданских мужчин и открыли по ним огонь на поражение. Коленов* произвел не менее 10 выстрелов, причинив мирным жителям смертельные ранения.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
*Внесен в России в список террористов и экстремистов
