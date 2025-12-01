Рейтинг@Mail.ru
Украинский пленный рассказал, как российские военные уговорили его сдаться
Специальная военная операция на Украине
 
19:26 01.12.2025 (обновлено: 20:00 01.12.2025)
Украинский пленный рассказал, как российские военные уговорили его сдаться
Украинский пленный рассказал, как российские военные уговорили его сдаться

ЛУГАНСК, 1 дек — РИА Новости. Военнослужащие 3-й общевойсковой армии группировки войск "Юг" уговорили солдат ВСУ сдаться в плен на Северском направлении, пообещав провизию и медпомощь, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Денис Ракоца.
«
"Принесли нам рацию, положили недалеко от входа и пытались на нас выйти. Мы сначала побоялись брать рацию, но потом все же решились, взяли, переговорили. И по тем переговорам пришли к тому, что нужно идти сдаваться", — рассказал он.
Расспросив украинцев и узнав о проблемах с провизией, бойцы предложили помощь, отметил пленный.
"Они очень переживали о том, голодны ли мы, холодно ли нам. Они пытались всячески как-то помочь, спрашивая о состоянии здоровья, может, медикаменты какие-то нужны нам. То есть очень-очень переживали", — подытожил Ракоца.
По его словам, впервые за весь период нахождения на фронте он почувствовал к себе человеческое отношение.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
