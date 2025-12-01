Боевик ВСУ почти три года скрывался в Мариуполе

ДОНЕЦК, 1 дек – РИА Новости. Украинский военнослужащий почти три года скрывался в Мариуполе после освобождения города российской армией, сообщили в пресс-службе МВД по ДНР.

В ведомстве добавили, что, по признанию самого задержанного, он неоднократно вел огонь по жилым домам и мирным гражданам. Сейчас с мужчиной работают представители компетентных органов. Силовики устанавливают детали преступной деятельности военнослужащего ВСУ и его сослуживцев.