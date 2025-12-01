Боевик ВСУ почти три года скрывался в Мариуполе

ДОНЕЦК, 1 дек – РИА Новости. Украинский военнослужащий почти три года скрывался в Мариуполе после освобождения города российской армией, сообщили в пресс-службе МВД по ДНР.
"Сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД по ДНР установили и задержали военнослужащего ВСУ в Мариуполе… После начала СВО военнослужащий ВСУ с сослуживцами сразу же попали в подчинение к неонацистам из полка "Азов" *. Воспользовавшись случаем, мужчина бежал и на протяжении почти трех лет скрывался", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что, по признанию самого задержанного, он неоднократно вел огонь по жилым домам и мирным гражданам. Сейчас с мужчиной работают представители компетентных органов. Силовики устанавливают детали преступной деятельности военнослужащего ВСУ и его сослуживцев.
"Возле населенного пункта Авдеевка нас заставляли вести прицельный огонь по позициям ДНР. А также по мирному населению, которое находилось недалеко в поселке Каменка и Ясиноватой", – сказал задержанный на кадрах оперативной видеосъемки МВД по ДНР.
*Организация признана террористической и запрещена в России.
