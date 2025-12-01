Экс-адмирал ВМС Турции призвал не оставлять без ответа атаки ВСУ на танкеры

АНКАРА, 1 дек — РИА Новости. Экс-контр-адмирал ВМС Турции, один из авторов морской доктрины "Голубая родина" Джем Гюрдениз призвал турецкие власти не оставлять без ответа атаки ВСУ на танкеры в Чёрном море.

По его словам, главная задача правительства — защищать геополитические и экономические интересы страны, но прежде всего — честь государства.

МИД Турции ранее выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. Анкара поддерживает контакты с соответствующими сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта на Черное море и предотвратить негативный эффект для экономических интересов Турции, сказал представитель турецкого ведомства.