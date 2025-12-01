Рейтинг@Mail.ru
Экс-адмирал ВМС Турции призвал не оставлять без ответа атаки ВСУ на танкеры - РИА Новости, 01.12.2025
17:33 01.12.2025
Экс-адмирал ВМС Турции призвал не оставлять без ответа атаки ВСУ на танкеры
Экс-адмирал ВМС Турции призвал не оставлять без ответа атаки ВСУ на танкеры - РИА Новости, 01.12.2025
Экс-адмирал ВМС Турции призвал не оставлять без ответа атаки ВСУ на танкеры
Экс-контр-адмирал ВМС Турции, один из авторов морской доктрины "Голубая родина" Джем Гюрдениз призвал турецкие власти не оставлять без ответа атаки ВСУ на... РИА Новости, 01.12.2025
в мире, турция, черное море, киев, мария захарова, вооруженные силы украины
В мире, Турция, Черное море, Киев, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
Экс-адмирал ВМС Турции призвал не оставлять без ответа атаки ВСУ на танкеры

Экс-адмирал Турции Гюрдениз призвал отреагировать на атаки ВСУ в Черном море

© Фото : соцсетиПоврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море
Поврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фото : соцсети
Поврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море
АНКАРА, 1 дек — РИА Новости. Экс-контр-адмирал ВМС Турции, один из авторов морской доктрины "Голубая родина" Джем Гюрдениз призвал турецкие власти не оставлять без ответа атаки ВСУ на танкеры в Чёрном море.
Как сообщила в понедельник газета Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах, Киев подтвердил свою причастность к атакам морских дронов на два танкера у побережья Турции.
Гюрдениз заявил, что ни Украина, ни другие государства, её поддерживающие, не обладают правом самостоятельно применять меры принудительного исполнения в отношении судов, оказавшихся под односторонними санкциями в международных водах. По его мнению, подобные действия фактически приравниваются к пиратству, основанному на принципе "раз сделал — значит, так и должно быть".
"Украина не должна забывать о значении турецких проливов для экспорта её зерна. Без сотрудничества Анкары эти конвои не смогли бы безопасно выходить в мировые воды. На фоне усилий Турции обеспечивать безопасность транспортировки зерна попытки Киева и его союзников "наказывать" турецкие суда и организовывать провокационные атаки на турецком шельфе являются недопустимыми. Анкара не может игнорировать такие инциденты и должна реагировать на них в соответствии с международным правом и интересами региональной морской безопасности", - написал Гюрдениз в соцсети Х.
По его словам, главная задача правительства — защищать геополитические и экономические интересы страны, но прежде всего — честь государства.
В минувшую пятницу турецкое управление мореходства сообщило, что танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Двадцать пять членов экипажа были успешно эвакуированы. Позже экипаж танкера Virat сообщил, что в 35 милях от берегов Турции судно подверглось удару. На борту 20 членов экипажа, которые заявили, что не будут покидать судно. В субботу танкер подвергся новой атаке безэкипажных морских катеров.
В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
МИД Турции ранее выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. Анкара поддерживает контакты с соответствующими сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта на Черное море и предотвратить негативный эффект для экономических интересов Турции, сказал представитель турецкого ведомства.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Турция может потерять посредничество по Украине, заявил эксперт
7 июля, 07:38
 
В миреТурцияЧерное мореКиевМария ЗахароваВооруженные силы Украины
 
 
