Украинский военнопленный рассказал о провизии для боевиков под Северском

На позициях Короташ пробыл около двух месяцев. С провизией дела обстояли плохо: бронетехника к ним не ездила, логистика осуществлялась с помощью дрона "Баба-Яга. Однако иногда это не позволяла делать погода, либо тяжелый агродрон сбивали российские военнослужащие.

"Нас было шесть человек на позиции, там было 300 грамм каши и три литра воды. Это по пол-литра воды на человека на 3 дня и 300 грамм каши. Ну, с провизией очень сложно было. Они (командование – ред.) всегда находили отмазку. То погода плохая, то подбили борт (дрон "Баба-Яга" - ред.). За два месяца, пока я был на позиции, выйти невозможно было, потому что небо контролировалось дронами", - рассказал Короташ.