Украинский военнопленный рассказал о провизии для боевиков под Северском
Украинский военнопленный рассказал о провизии для боевиков под Северском - РИА Новости, 01.12.2025
Украинский военнопленный рассказал о провизии для боевиков под Северском
Шесть бойцов ВСУ под Северском получали на три дня 3 литра воды и 300 грамм каши на три дня боевых действий, провизию им ввиду перерезанной российской армией
ЛУГАНСК, 1 дек – РИА Новости. Шесть бойцов ВСУ под Северском получали на три дня 3 литра воды и 300 грамм каши на три дня боевых действий, провизию им ввиду перерезанной российской армии логистики доставлял дрон "Бага-Яга", рассказал журналистам военнопленный из 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Короташ Ярослав.
Со слов Короташа, он был мобилизован в 2022 году, через некоторое время сбежал, в 2024 году его нашли и отправили в часть. Мужчина повторно сбежал, но в начале 2025 года его опять поймали сотрудники ТЦК и отправили в Славянск
. Короташ попал в 109-й батальон 10-й бригады. Через некоторое время он попал в госпиталь, ему сделали операцию. Однако вместо месяца реабилитации бойца отправили на передовую под город Северск
в ДНР
.
На позициях Короташ пробыл около двух месяцев. С провизией дела обстояли плохо: бронетехника к ним не ездила, логистика осуществлялась с помощью дрона "Баба-Яга. Однако иногда это не позволяла делать погода, либо тяжелый агродрон сбивали российские военнослужащие.
"Нас было шесть человек на позиции, там было 300 грамм каши и три литра воды. Это по пол-литра воды на человека на 3 дня и 300 грамм каши. Ну, с провизией очень сложно было. Они (командование – ред.) всегда находили отмазку. То погода плохая, то подбили борт (дрон "Баба-Яга" - ред.). За два месяца, пока я был на позиции, выйти невозможно было, потому что небо контролировалось дронами", - рассказал Короташ.