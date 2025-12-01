https://ria.ru/20251201/vsu-2058893265.html
ВСУ потеряли более 210 военных в зоне группировки "Север"
ВСУ потеряли более 210 военных в зоне группировки "Север" - РИА Новости, 01.12.2025
ВСУ потеряли более 210 военных в зоне группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли более 210 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T12:07:00+03:00
2025-12-01T12:07:00+03:00
2025-12-01T12:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сумская область
волчанск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
https://ria.ru/20251201/ukraina-2058824510.html
россия
сумская область
волчанск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сумская область, волчанск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сумская область, Волчанск, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли более 210 военных в зоне группировки "Север"
ВСУ потеряли свыше 210 боевиков в зоне группировки "Север" за сутки