При атаке ВСУ на Белгородскую область погибли два человека

Он добавил, что Белгородский и Борисовский округа атакованы 10 беспилотниками, 4 из которых сбиты и подавлены, погибли двое мужчин, в Волоконовском округе с беспилотника сброшены 2 взрывных устройства, также над округом сбиты и подавлены 12 БПЛА. По данным главы области, Валуйский и Краснояружский округа подверглись атакам 16 дронов, 5 из которых перехвачены, над Вейделевским, Красногвардейским, Новооскольским, Ракитянским и Чернянским округами сбиты 6 беспилотников.