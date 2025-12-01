Рейтинг@Mail.ru
При атаке ВСУ на Белгородскую область погибли два человека
Специальная военная операция на Украине
 
09:46 01.12.2025
При атаке ВСУ на Белгородскую область погибли два человека
При атаке ВСУ на Белгородскую область погибли два человека - РИА Новости, 01.12.2025
При атаке ВСУ на Белгородскую область погибли два человека
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область 83 беспилотниками, погибли два мирных жителя, пять получили ранения, сообщает глава... РИА Новости, 01.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
грайворон
шебекино
вячеслав гладков
белгородская область
грайворон
шебекино
происшествия, белгородская область, грайворон, шебекино, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Грайворон, Шебекино, Вячеслав Гладков
При атаке ВСУ на Белгородскую область погибли два человека

При ударах беспилотников ВСУ по Белгородской области погибли два человека

БЕЛГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область 83 беспилотниками, погибли два мирных жителя, пять получили ранения, сообщает глава Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 33 населенных пункта в 12 округах попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 6 боеприпасов, 44 дрона сбиты и подавлены над регионом. За отчетный период различные повреждения выявлены в 12 частных домовладениях, социальном и коммерческом объектах и 13 транспортных средствах.
"В Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Глотово, Дорогощь, Козинка, Мокрая Орловка, Мощеное, Новостроевка-Вторая, Пороз и Рождественка выпущено 6 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и нанесены удары 15 беспилотников, один из которых сбит. В городе Грайворон в результате детонации FPV-дрона женщина получила баротравму. Лечение продолжает амбулаторно. Мужчина и женщина, получившие ранения утром в результате атаки дрона на автомобиль в селе Глотово, находятся на стационарном лечении в областной клинической больнице. Ещё один мирный житель пострадал от детонации дрона в селе Мощеное", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский и Борисовский округа атакованы 10 беспилотниками, 4 из которых сбиты и подавлены, погибли двое мужчин, в Волоконовском округе с беспилотника сброшены 2 взрывных устройства, также над округом сбиты и подавлены 12 БПЛА. По данным главы области, Валуйский и Краснояружский округа подверглись атакам 16 дронов, 5 из которых перехвачены, над Вейделевским, Красногвардейским, Новооскольским, Ракитянским и Чернянским округами сбиты 6 беспилотников.
"В Шебекинском округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Мешковое, Муром, Нижнее Берёзово-Второе, Новая Таволжанка и Червона Дибровка совершены атаки 22 беспилотников, 16 из которых сбиты и подавлены. Поздно вечером в городскую больницу №2 г. Белгорода обратилась пострадавшая при атаке дрона на автомобиль на окраине города Шебекино. У женщины диагностировали осколочное ранение стопы. Помощь оказана, лечение продолжает амбулаторно", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера. -0-
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьГрайворонШебекиноВячеслав Гладков
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
