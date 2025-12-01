https://ria.ru/20251201/vsu-2058843929.html
ВСУ нанесли 30 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 30 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ за день нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 30 артиллерийских ударов, сообщили журналистам в экстренных службах. РИА Новости, 01.12.2025
