01.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 01.12.2025
ВСУ наращивают число расчетов БПЛА в Сумской области
ВСУ наращивают число расчетов БПЛА в Сумской области

ВСУ наращивают число расчетов БПЛА "Украинского легиона" в Сумской области

© Фото : 93-я ОМБрУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. ВСУ наращивают число расчетов БПЛА в Сумской области - замечена переброска операторов дронов полугражданской организации "Украинский легион", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Противник продолжает наращивание числа расчетов БПЛА в Сумской области", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ВСУ делают это в том числе с целью "увеличить количество ударов по гражданским объектам на территории Курской области".
"Отмечена переброска расчетов БПЛА полугражданской организации "Украинский легион", - добавили в силовых структурах.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
ВС России уничтожили на востоке Волчанска остатки гарнизона ВСУ
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
