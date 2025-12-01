https://ria.ru/20251201/vstrecha-2058901280.html
Песков рассказал, когда Путин примет Уиткоффа
Песков рассказал, когда Путин примет Уиткоффа
Встреча президента России Владимира Путина с спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом запланирована на вторник, она пройдет во второй... РИА Новости, 01.12.2025
Песков: встреча Путина и Уиткоффа запанирована на вторую половину дня