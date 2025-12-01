ВС России поразили объекты украинского ТЭК

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по объектам украинского ТЭК, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", — говорится в заявлении.
Помимо этого, российские военные атаковали склады боеприпасов и горючего, места хранения и запуска БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 136 районах.
Средства ПВО сбили три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 97 дронов самолетного типа, добавили в министерстве.
В понедельник утром украинские СМИ сообщали о взрывах в Николаеве и Днепропетровске на фоне объявленной воздушной тревоги.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18