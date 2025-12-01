Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 01.12.2025 (обновлено: 12:42 01.12.2025)
ВС России поразили объекты украинского ТЭК
Российские войска нанесли удары по объектам украинского ТЭК, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России поразили объекты украинского ТЭК и военные склады

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные тушат пожар на инфраструктурном объекте
Украинские пожарные тушат пожар на инфраструктурном объекте
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные тушат пожар на инфраструктурном объекте. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по объектам украинского ТЭК, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", — говорится в заявлении.
Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военные освободили населенный пункт Клиновое в ДНР
Вчера, 12:09
Помимо этого, российские военные атаковали склады боеприпасов и горючего, места хранения и запуска БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 136 районах.
Средства ПВО сбили три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 97 дронов самолетного типа, добавили в министерстве.

В понедельник утром украинские СМИ сообщали о взрывах в Николаеве и Днепропетровске на фоне объявленной воздушной тревоги.

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
