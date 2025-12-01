https://ria.ru/20251201/vs-2058847360.html
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Краснолиманском направлении
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 01.12.2025
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Краснолиманском направлении
ВС РФ расширили зону контроля на краснолиманском направлении восточнее от освобожденного Ямполя, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 01.12.2025
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Краснолиманском направлении
Пушилин: ВС России расширили зону контроля восточнее Ямполя