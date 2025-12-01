Хирург на Урале спасла ребенка, который потом стал ее коллегой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Детский хирург городской больницы Каменска-Уральского Свердловской области спасла семилетнего мальчика, попавшего под колеса машины, а спустя время он стал ее коллегой, сообщила пресс-служба областного минздрава.

В минздраве говорят, что два врача с тех пор будто связаны одной "тонкой хирургической нитью".