Хирург на Урале спасла ребенка, который потом стал ее коллегой
Хорошие новости
 
17:50 01.12.2025 (обновлено: 18:00 01.12.2025)
Хирург на Урале спасла ребенка, который потом стал ее коллегой
Хирург на Урале спасла ребенка, который потом стал ее коллегой - РИА Новости, 01.12.2025
Хирург на Урале спасла ребенка, который потом стал ее коллегой
Детский хирург городской больницы Каменска-Уральского Свердловской области спасла семилетнего мальчика, попавшего под колеса машины, а спустя время он стал ее... РИА Новости, 01.12.2025
Хирург на Урале спасла ребенка, который потом стал ее коллегой

Хирург на Урале спасла мальчика, который потом стал ее коллегой

Дмитрий Поздеев (слева) и Валентина Шекунова
Дмитрий Поздеев (слева) и Валентина Шекунова
Минздрав Свердловской области/ВКонтакте
Дмитрий Поздеев (слева) и Валентина Шекунова. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Детский хирург городской больницы Каменска-Уральского Свердловской области спасла семилетнего мальчика, попавшего под колеса машины, а спустя время он стал ее коллегой, сообщила пресс-служба областного минздрава.
Детский хирург городской больницы Каменска-Уральского Валентина Шекунова более полувека спасает маленьких пациентов, ни разу не сменив места работы, уточнили в пресс-службе, за это время "через ее руки" прошли примерно 80 тысяч детей.
"Одним из спасенных доктором детей стал Дима. В 1989 году, катаясь на велосипеде, семилетний мальчик попал под колеса "ЗИЛа", поступил в отделение в тяжелом состоянии, с множественными травмами и переломами, и Валентина Шекунова успешно его прооперировала. Сейчас этот ребенок – детский хирург Дмитрий Поздеев, который работает в городской больнице под руководством Валентины Всеволодовны и спасает жизни юных каменцев на протяжении 19 лет", – рассказали в ведомстве.
В минздраве говорят, что два врача с тех пор будто связаны одной "тонкой хирургической нитью".
