Хирург на Урале спасла ребенка, который потом стал ее коллегой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Детский хирург городской больницы Каменска-Уральского Свердловской области спасла семилетнего мальчика, попавшего под колеса машины, а спустя время он стал ее коллегой, сообщила пресс-служба областного минздрава.
Детский хирург городской больницы Каменска-Уральского Валентина Шекунова более полувека спасает маленьких пациентов, ни разу не сменив места работы, уточнили в пресс-службе, за это время "через ее руки" прошли примерно 80 тысяч детей.
"Одним из спасенных доктором детей стал Дима. В 1989 году, катаясь на велосипеде, семилетний мальчик попал под колеса "ЗИЛа", поступил в отделение в тяжелом состоянии, с множественными травмами и переломами, и Валентина Шекунова успешно его прооперировала. Сейчас этот ребенок – детский хирург Дмитрий Поздеев, который работает в городской больнице под руководством Валентины Всеволодовны и спасает жизни юных каменцев на протяжении 19 лет", – рассказали в ведомстве.
В минздраве говорят, что два врача с тех пор будто связаны одной "тонкой хирургической нитью".