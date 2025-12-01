Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказал, для кого особенно опасна теплая погода в декабре - РИА Новости, 01.12.2025
04:16 01.12.2025
Врач рассказал, для кого особенно опасна теплая погода в декабре
Врач рассказал, для кого особенно опасна теплая погода в декабре - РИА Новости, 01.12.2025
Врач рассказал, для кого особенно опасна теплая погода в декабре
Теплая погода в декабре особенно опасна для людей с сахарным диабетом, резкое изменение температуры создает существенные риски скачков сахара в крови, рассказал РИА Новости, 01.12.2025
здоровье - общество, россия
Здоровье - Общество, Россия
Врач рассказал, для кого особенно опасна теплая погода в декабре

Врач Альфарадж: теплая погода в декабре опасна для людей с сахарным диабетом

Теплая погода в Москве
Теплая погода в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Теплая погода в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Теплая погода в декабре особенно опасна для людей с сахарным диабетом, резкое изменение температуры создает существенные риски скачков сахара в крови, рассказал РИА Новости врач-эндокринолог, член Европейской и Американской ассоциаций эндокринологов, диабетолог Анас Альфарадж.
Аномально теплая и переменчивая погода установилась во многих регионах России, суточные перепады температуры достигают 10–15 градусов, влажность и давление меняются буквально каждые несколько часов. Это может приводить к резким колебаниям уровня сахара и существенно повышать нагрузку на организм. В зоне риска находятся люди, страдающие сахарным диабетом.
"Когда температура резко падает, потребность в инсулине растёт. Но если уже на следующий день наступает потепление, скорость всасывания возрастает, и препарат действует быстрее. Это создаёт существенные риски резких скачков сахара. Нужно обязательно отслеживать все скачки", – рассказал Альфарадж.
Он добавил, что существенную помощь в контроле сахара могут оказать системы непрерывного мониторинга глюкозы, которые в режиме реального времени помогают наблюдать за организмом.
"Организм диабетика гораздо чувствительнее реагирует на перемену погоды. Перепады температуры, влажности и давления – это не просто дискомфорт, а фактор, который напрямую влияет на гликемию. Поэтому в такие периоды важно чаще измерять сахар. Нужно использовать датчики, современные системы, такие как СТ14 – они помогают увидеть динамику и вовремя заметить тенденции, особенно в нестабильную погоду", – подчеркнул врач.
