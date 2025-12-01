Врач рассказал, для кого особенно опасна теплая погода в декабре

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Теплая погода в декабре особенно опасна для людей с сахарным диабетом, резкое изменение температуры создает существенные риски скачков сахара в крови, рассказал РИА Новости врач-эндокринолог, член Европейской и Американской ассоциаций эндокринологов, диабетолог Анас Альфарадж.

Аномально теплая и переменчивая погода установилась во многих регионах России , суточные перепады температуры достигают 10–15 градусов, влажность и давление меняются буквально каждые несколько часов. Это может приводить к резким колебаниям уровня сахара и существенно повышать нагрузку на организм. В зоне риска находятся люди, страдающие сахарным диабетом.

"Когда температура резко падает, потребность в инсулине растёт. Но если уже на следующий день наступает потепление, скорость всасывания возрастает, и препарат действует быстрее. Это создаёт существенные риски резких скачков сахара. Нужно обязательно отслеживать все скачки", – рассказал Альфарадж.

Он добавил, что существенную помощь в контроле сахара могут оказать системы непрерывного мониторинга глюкозы, которые в режиме реального времени помогают наблюдать за организмом.