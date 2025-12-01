Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Красноармейск и Волчанск - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:17 01.12.2025 (обновлено: 01:46 02.12.2025)
https://ria.ru/20251201/volchansk-2059049673.html
ВС России освободили Красноармейск и Волчанск
ВС России освободили Красноармейск и Волчанск - РИА Новости, 02.12.2025
ВС России освободили Красноармейск и Волчанск
Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска, сообщил... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-01T22:17:00+03:00
2025-12-02T01:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
волчанск
донецкая народная республика
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059056920_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6ba7e1163684081978e2a8f8f64de11d.jpg
https://ria.ru/20251201/svo-2059065250.html
https://ria.ru/20251202/vsu-2059079383.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
волчанск
донецкая народная республика
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
LIVE: Путин посещает пункт управления Объединенной группировки войск
Путин посещает пункт управления Объединенной группировки войск
2025-12-01T22:17
true
PT19M59S
Минобороны показало, как военные развернули флаг России в освобожденном Красноармейске
Минобороны показало, как военные развернули флаг России в освобожденном Красноармейске
2025-12-01T22:17
true
PT1M24S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059056920_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_52a11f9c401551e1a448a4df121eb5d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, красноармейск, волчанск, донецкая народная республика, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Волчанск, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Харьковская область

ВС России освободили Красноармейск и Волчанск

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Генерал армии Герасимов доложил Верховному главнокомандующему об освобождении городов Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области, а также о результатах ведения наступательных действий войск на других направлениях", — рассказал он.

Волчанск — один из важнейших узлов обороны ВСУ на востоке Харьковской области. Его освобождение значительно затруднит логистику для украинской армии на этом участке фронта. ВСУ могут оказаться полностью отрезаны от снабжения с запада и практически изолированы. Успехи на этом направлении создадут предпосылки для дальнейшего продвижения на запад и юго-запад.

Красноармейск (Покровск): ключевые характеристикиКрасноармейск (Покровск): ключевые характеристики

Красноармейск составляет одну агломерацию с городом Димитровом. Это важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе. Освобождение этого района позволит выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области, чтобы позже перейти к активным наступательным действиям по всей линии соприкосновения.

Командующий войсками группировки "Центр" Валерий Солодчук доложил Путину о ходе ликвидации частей ВСУ, окруженных в районе агломерации, в том числе об установлении контроля над южной частью Димитрова и обстановке в Красноармейске после его освобождения. В Димитрове, добавил он, продолжается уничтожение сил противника
Солодук также сообщил, что бойцы группировки продолжают наступление на всех направлениях.
Герасимов доложил, что штурмовики "Запада" вошли в Красный Лиман. Бои идут в восточной и юго-восточной частях города. Освобождены населенные пункты Звановка, Васюковка и Петровское.
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Силы группировки "Запад" сосредоточились на Краснолиманском направлении
Вчера, 23:54
Бойцы "Днепра" ведут наступление на Запорожском направлении и окружили населенный пункт Степногорск.
ВС России также продолжают сжимать кольцо для ликвидации заблокированной группировки ВСУ на левом берегу реки Старый Оскол, сообщил начальник Генштаба.
«
"Соединения и воинские части Объединенной группировки войск продолжат ведение активных наступательных действий с целью полного освобождения Донбасса", — сказал Герасимов.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
ВСУ под Красноармейском бросают на убой призывников, заявил Иванаев
01:44
В свою очередь, командующий "Востоком" Андрей Иванаев доложил президенту о начале операции по освобождению Гуляйполя в Запорожской области. Подразделения 5-й армии ведут уличные бои в северо-восточной части города. Он также сообщил, что "Восток" активно продвигается на юге Днепропетровской, востоке Запорожской областей, завершено освобождение населенного пункта Доброполье.
Командующий Южной группировкой войск Сергей Медведев доложил, что идут бои за город Северск.
Глава государства поблагодарил командующих и личный состав группировок за успешные действия. Он отметил, что российским войскам в последние дни удалось установить контроль над несколькими крупными населенными пунктами, имеющими важное значение, и поставил задачи по обеспечению ВС России всем необходимым зимой.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКрасноармейскВолчанскДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинДмитрий ПесковВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала