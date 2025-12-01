ВС России освободили Красноармейск и Волчанск

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Генерал армии Герасимов доложил Верховному главнокомандующему об освобождении городов Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области, а также о результатах ведения наступательных действий войск на других направлениях", — рассказал он.
Волчанск — один из важнейших узлов обороны ВСУ на востоке Харьковской области. Его освобождение значительно затруднит логистику для украинской армии на этом участке фронта. ВСУ могут оказаться полностью отрезаны от снабжения с запада и практически изолированы. Успехи на этом направлении создадут предпосылки для дальнейшего продвижения на запад и юго-запад.
Красноармейск составляет одну агломерацию с городом Димитровом. Это важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе. Освобождение этого района позволит выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области, чтобы позже перейти к активным наступательным действиям по всей линии соприкосновения.
Командующий войсками группировки "Центр" Валерий Солодчук доложил Путину о ходе ликвидации частей ВСУ, окруженных в районе агломерации, в том числе об установлении контроля над южной частью Димитрова и обстановке в Красноармейске после его освобождения. В Димитрове, добавил он, продолжается уничтожение сил противника
Солодук также сообщил, что бойцы группировки продолжают наступление на всех направлениях.
Герасимов доложил, что штурмовики "Запада" вошли в Красный Лиман. Бои идут в восточной и юго-восточной частях города. Освобождены населенные пункты Звановка, Васюковка и Петровское.
Бойцы "Днепра" ведут наступление на Запорожском направлении и окружили населенный пункт Степногорск.
ВС России также продолжают сжимать кольцо для ликвидации заблокированной группировки ВСУ на левом берегу реки Старый Оскол, сообщил начальник Генштаба.
«
"Соединения и воинские части Объединенной группировки войск продолжат ведение активных наступательных действий с целью полного освобождения Донбасса", — сказал Герасимов.
В свою очередь, командующий "Востоком" Андрей Иванаев доложил президенту о начале операции по освобождению Гуляйполя в Запорожской области. Подразделения 5-й армии ведут уличные бои в северо-восточной части города. Он также сообщил, что "Восток" активно продвигается на юге Днепропетровской, востоке Запорожской областей, завершено освобождение населенного пункта Доброполье.
Командующий Южной группировкой войск Сергей Медведев доложил, что идут бои за город Северск.
Глава государства поблагодарил командующих и личный состав группировок за успешные действия. Он отметил, что российским войскам в последние дни удалось установить контроль над несколькими крупными населенными пунктами, имеющими важное значение, и поставил задачи по обеспечению ВС России всем необходимым зимой.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18