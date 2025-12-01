Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили на востоке Волчанска остатки гарнизона ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
06:40 01.12.2025 (обновлено: 08:37 01.12.2025)
ВС России уничтожили на востоке Волчанска остатки гарнизона ВСУ
ВС России уничтожили на востоке Волчанска остатки гарнизона ВСУ
Остатки гарнизона ВСУ уничтожили в лесном массиве на востоке Волчанска в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 01.12.2025
ВС России уничтожили на востоке Волчанска остатки гарнизона ВСУ

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Остатки гарнизона ВСУ уничтожили в лесном массиве на востоке Волчанска в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В лесном массиве на востоке Волчанска полностью уничтожены остатки гарнизона ВСУ из числа подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады", — рассказал собеседник агентства.
В Волчанске блокировали брошенных командованием солдат ВСУ
30 ноября, 06:34
На минувшей неделе силовики сообщили, что российские военные почти полностью ликвидировали формирования украинских боевиков под Волчанском.

Волчанск — один из важнейших узлов обороны ВСУ на востоке Харьковской области. Его освобождение значительно затруднит логистику для украинской армии на этом участке фронта.

В середине ноября начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что бойцы группировки "Центр" освободили более 80 процентов территории Волчанска и успешно продвигаются в юго-восточной части города. А в прошлый четверг президент заявил, что этот населенный пункт почти полностью находится в руках российских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеВолчанскХарьковская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
