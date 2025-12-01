https://ria.ru/20251201/volchansk-2058828272.html
ВС России уничтожили на востоке Волчанска остатки гарнизона ВСУ
ВС России уничтожили на востоке Волчанска остатки гарнизона ВСУ - РИА Новости, 01.12.2025
ВС России уничтожили на востоке Волчанска остатки гарнизона ВСУ
Остатки гарнизона ВСУ из подразделений 57-й бригады уничтожены в лесном массиве на востоке Волчанска в Харьковской области, заявили РИА Новости в российских... РИА Новости, 01.12.2025
ВС России уничтожили на востоке Волчанска остатки гарнизона ВСУ
Остатки гарнизона ВСУ из 57-й бригады уничтожены на востоке Волчанска