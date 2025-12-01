МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Остатки гарнизона ВСУ из подразделений 57-й бригады уничтожены в лесном массиве на востоке Волчанска в Харьковской области, заявили РИА Новости в российских силовых структурах.

Ранее в российских силовых структурах неоднократно сообщали, что подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады продолжают отступать с занимаемых позиций, при этом неся значительные потери в живой силе. В ноябре силовики отмечали, что деморализованные боевики 57-й бригады массово сдаются в плен, при этом некоторые из них пытаются ускользнуть, притворяясь мирными жителями.