В Брянской области водитель получил ранения при ударе дронов ВСУ
В Брянской области водитель получил ранения при ударе дронов ВСУ
2025-12-01T15:38:00+03:00
2025-12-01T15:38:00+03:00
2025-12-01T15:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
климовский район
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
мираторг
ульяновский автомобильный завод (уаз)
климовский район
брянская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Климовский район, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Мираторг, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
В Брянской области водитель получил ранения при ударе дронов ВСУ
