В Брянской области водитель получил ранения при ударе дронов ВСУ

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Водитель получил ранения в результате удара дронов ВСУ по территории предприятия "Мираторг" в приграничном Климовском районе Брянской области, ему оказали помощь в больнице, сообщил губернатор Александр Богомаз.