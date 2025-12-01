Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области водитель получил ранения при ударе дронов ВСУ - РИА Новости, 01.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
15:38 01.12.2025 (обновлено: 15:39 01.12.2025)
В Брянской области водитель получил ранения при ударе дронов ВСУ
В Брянской области водитель получил ранения при ударе дронов ВСУ

Автомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Водитель получил ранения в результате удара дронов ВСУ по территории предприятия "Мираторг" в приграничном Климовском районе Брянской области, ему оказали помощь в больнице, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе территорию АПХ "Мираторг" в Климовском районе. В результате целенаправленного удара, к сожалению, осколочные ранения получил водитель предприятия", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Богомаз добавил, что мужчина доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь, повреждения получил автомобиль "УАЗ".
