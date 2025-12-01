Новые власти Гвинеи-Бисау начали переговоры с ЭКОВАС

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Военные, захватившие власть в Гвинее-Бисау в результате переворота, в понедельник проводят переговоры с делегатами Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), сообщил председатель организации Джулиус Маада Био.

В Гвинее-Бисау 23 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Действующий глава государства, как и другой кандидат Фернанду Диаш, объявили себя победителями. Официальное объявление итогов выборов было запланировано на 27 ноября.