Новые власти Гвинеи-Бисау начали переговоры с ЭКОВАС

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Военные, захватившие власть в Гвинее-Бисау в результате переворота, в понедельник проводят переговоры с делегатами Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), сообщил председатель организации Джулиус Маада Био.
Это первые очные переговоры военного правительства с международной организацией с момента смены власти в стране 26 ноября. В минувшую пятницу Био сообщил, что рассчитывает на взаимодействие с военными властями Гвинеи-Бисау с целью восстановления конституционного порядка в стране.
"Как председатель Конференции глав государств и правительств ЭКОВАС, я в настоящее время нахожусь в Гвинее-Бисау, чтобы обсудить с военным руководством текущую политическую ситуацию", - написал Био соцсети X.
В Гвинее-Бисау 23 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Действующий глава государства, как и другой кандидат Фернанду Диаш, объявили себя победителями. Официальное объявление итогов выборов было запланировано на 27 ноября.
Однако 26 ноября действующий глава Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало заявил журналу Jeune Afrique, что арестован в своем кабинете в президентском дворце в результате государственного переворота. По данным издания, одновременно с президентом участники переворота арестовали начальника генерального штаба вооруженных сил генерала Бьяге На Нтана, его заместителя генерала Мамаду Туре и министра внутренних дел Ботче Канде. Впоследствии отстраненный от власти президент Гвинеи-Бисау был освобождён и выехал в Сенегал. Президентом переходного периода стал генерал Н'Там.