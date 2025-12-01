Рейтинг@Mail.ru
Новые власти Гвинеи-Бисау начали переговоры с ЭКОВАС - РИА Новости, 01.12.2025
19:08 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/vlasti-2059023701.html
Новые власти Гвинеи-Бисау начали переговоры с ЭКОВАС
Новые власти Гвинеи-Бисау начали переговоры с ЭКОВАС
в мире
гвинея-бисау
сенегал
умаро сиссоко эмбало
эковас
в мире, гвинея-бисау, сенегал, умаро сиссоко эмбало, эковас
В мире, Гвинея-Бисау, Сенегал, Умаро Сиссоко Эмбало, ЭКОВАС
© AP Photo / Darcicio BarbosaЛюди на улице в Бисау, Гвинея-Бисау
Люди на улице в Бисау, Гвинея-Бисау. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Военные, захватившие власть в Гвинее-Бисау в результате переворота, в понедельник проводят переговоры с делегатами Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), сообщил председатель организации Джулиус Маада Био.
Это первые очные переговоры военного правительства с международной организацией с момента смены власти в стране 26 ноября. В минувшую пятницу Био сообщил, что рассчитывает на взаимодействие с военными властями Гвинеи-Бисау с целью восстановления конституционного порядка в стране.
Бисау - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Эксперт объяснил, с чем связан военный переворот в Гвинее-Бисау
27 ноября, 19:15
"Как председатель Конференции глав государств и правительств ЭКОВАС, я в настоящее время нахожусь в Гвинее-Бисау, чтобы обсудить с военным руководством текущую политическую ситуацию", - написал Био соцсети X.
В Гвинее-Бисау 23 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Действующий глава государства, как и другой кандидат Фернанду Диаш, объявили себя победителями. Официальное объявление итогов выборов было запланировано на 27 ноября.
Однако 26 ноября действующий глава Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало заявил журналу Jeune Afrique, что арестован в своем кабинете в президентском дворце в результате государственного переворота. По данным издания, одновременно с президентом участники переворота арестовали начальника генерального штаба вооруженных сил генерала Бьяге На Нтана, его заместителя генерала Мамаду Туре и министра внутренних дел Ботче Канде. Впоследствии отстраненный от власти президент Гвинеи-Бисау был освобождён и выехал в Сенегал. Президентом переходного периода стал генерал Н'Там.
Автомобили едут по улице Бисау, Гвинея-Бисау. 26 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Переворот в Гвинее-Бисау не повлияет на связи с Россией, считает эксперт
26 ноября, 23:29
 
Заголовок открываемого материала