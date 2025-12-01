Рейтинг@Mail.ru
В ЦАР заявили о недопустимости неоколониальных практик
08:26 01.12.2025
В ЦАР заявили о недопустимости неоколониальных практик
Власти ЦАР будут пресекать любые попытки дестабилизации ситуации в стране извне, в Банги считают неоколониальные практики неприемлемыми и не желают такого... РИА Новости, 01.12.2025
в мире
цар
банги
мадагаскар
в мире, цар, банги, мадагаскар
В мире, ЦАР, Банги, Мадагаскар
Женщины проходят мимо французского военного патруля в провинции к северу от Банги, ЦАР
Женщины проходят мимо французского военного патруля в провинции к северу от Банги, ЦАР. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Власти ЦАР будут пресекать любые попытки дестабилизации ситуации в стране извне, в Банги считают неоколониальные практики неприемлемыми и не желают такого будущего для своих детей, заявил в интервью РИА Новости глава минобороны ЦАР Клод Рамо Биро.
"Мы настаиваем на уважительном отношении к нашему суверенитету. Неоколониализм не приемлем для нас. Мы будем пресекать любую попытку дестабилизировать обстановку в стране", - сказал министр в ходе интервью, приуроченного ко Дню провозглашения Республики.
Как отметил Клод Рамо Биро, сценарии искусственного расшатывания обстановки в стране "с разной долей успеха" реализуются на Мадагаскаре, в Марокко, Кении, Танзании, в ряде азиатских стран и на Балканах. При этом он напомнил, что наиболее недавний пример подобных практик - ситуация в Гвинее Бисау, где военные захватили власть.
"Мы не хотим такого будущего для наших детей. И не надо проверять нас на зрелость. Мы в состоянии постоять за себя. Так что, прежние разногласия и конфликты можно оставить в прошлом, если мы увидим уважение и желание сделать ЦАР процветающей", - заключил он.
Первого декабря в ЦАР отмечают День провозглашения республики. В эту дату в 1958 году бывшая французская колония получила автономию, а уже через два года, в 1960 году, страна обрела независимость.
