В ЦАР заявили о недопустимости неоколониальных практик
В ЦАР заявили о недопустимости неоколониальных практик - РИА Новости, 01.12.2025
В ЦАР заявили о недопустимости неоколониальных практик
Власти ЦАР будут пресекать любые попытки дестабилизации ситуации в стране извне, в Банги считают неоколониальные практики неприемлемыми и не желают такого...
В ЦАР заявили о недопустимости неоколониальных практик
Биро: неоколониализм неприемлем для ЦАР
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Власти ЦАР будут пресекать любые попытки дестабилизации ситуации в стране извне, в Банги считают неоколониальные практики неприемлемыми и не желают такого будущего для своих детей, заявил в интервью РИА Новости глава минобороны ЦАР Клод Рамо Биро.
"Мы настаиваем на уважительном отношении к нашему суверенитету. Неоколониализм не приемлем для нас. Мы будем пресекать любую попытку дестабилизировать обстановку в стране", - сказал министр в ходе интервью, приуроченного ко Дню провозглашения Республики.
Как отметил Клод Рамо Биро, сценарии искусственного расшатывания обстановки в стране "с разной долей успеха" реализуются на Мадагаскаре
, в Марокко
, Кении
, Танзании
, в ряде азиатских стран и на Балканах
. При этом он напомнил, что наиболее недавний пример подобных практик - ситуация в Гвинее Бисау
, где военные захватили власть.
"Мы не хотим такого будущего для наших детей. И не надо проверять нас на зрелость. Мы в состоянии постоять за себя. Так что, прежние разногласия и конфликты можно оставить в прошлом, если мы увидим уважение и желание сделать ЦАР
процветающей", - заключил он.
Первого декабря в ЦАР отмечают День провозглашения республики. В эту дату в 1958 году бывшая французская колония получила автономию, а уже через два года, в 1960 году, страна обрела независимость.