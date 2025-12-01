В ЦАР заявили о недопустимости неоколониальных практик

Женщины проходят мимо французского военного патруля в провинции к северу от Банги, ЦАР. Архивное фото

Женщины проходят мимо французского военного патруля в провинции к северу от Банги, ЦАР

© AP Photo / Jerome Delay Женщины проходят мимо французского военного патруля в провинции к северу от Банги, ЦАР

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Власти ЦАР будут пресекать любые попытки дестабилизации ситуации в стране извне, в Банги считают неоколониальные практики неприемлемыми и не желают такого будущего для своих детей, заявил в интервью РИА Новости глава минобороны ЦАР Клод Рамо Биро.

"Мы настаиваем на уважительном отношении к нашему суверенитету. Неоколониализм не приемлем для нас. Мы будем пресекать любую попытку дестабилизировать обстановку в стране", - сказал министр в ходе интервью, приуроченного ко Дню провозглашения Республики.

Кении, Как отметил Клод Рамо Биро, сценарии искусственного расшатывания обстановки в стране "с разной долей успеха" реализуются на Мадагаскаре , в Марокко Танзании , в ряде азиатских стран и на Балканах . При этом он напомнил, что наиболее недавний пример подобных практик - ситуация в Гвинее Бисау , где военные захватили власть.

"Мы не хотим такого будущего для наших детей. И не надо проверять нас на зрелость. Мы в состоянии постоять за себя. Так что, прежние разногласия и конфликты можно оставить в прошлом, если мы увидим уважение и желание сделать ЦАР процветающей", - заключил он.