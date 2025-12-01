https://ria.ru/20251201/vilfand-2058817682.html
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в первую неделю декабря
01.12.2025
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в первую неделю декабря
Погода на следующей неделе в Москве будет однородной, температура будет без отрицательных значений, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T01:56:00+03:00
2025-12-01T01:56:00+03:00
2025-12-01T01:56:00+03:00
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в первую неделю декабря
Вильфанд: погода на следующей неделе в Москве будет без отрицательных значений
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Погода на следующей неделе в Москве будет однородной, температура будет без отрицательных значений, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он объяснил, что на протяжении всей рабочей недели температура не будет резко меняться, отрицательных значений тоже не будет. Вызвано это появлением области высокого давления в центре Европейской России.
"Среднесуточные температуры устойчиво пока через ноль не переваливают в сторону отрицательных значений", - сказал Вильфанд
.
По его словам, четверг выделяется из всех дней на следующей неделе. Дневные температуры прогнозируются от плюс трех до пяти, на юге до семи градусов. Такая теплая погода превышает норму на четыре и шесть градусов, даже в отдельные дни на семь градусов.
"Это теплая погода для этого времени года. И никаких изменений, никаких резких колебаний", - подчеркнул Вильфанд.
По его словам, описать предстоящую погоду можно следующими словами: "Однородная погода, преимущественно без осадков, температура ночи около 0, дневные температуры - небольшие положительные значения", - отметил он.