Вильфанд рассказал о погоде в Москве в первую неделю декабря - РИА Новости, 01.12.2025
01:56 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/vilfand-2058817682.html
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в первую неделю декабря
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в первую неделю декабря
Погода на следующей неделе в Москве будет однородной, температура будет без отрицательных значений, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 01.12.2025
москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в первую неделю декабря

Вильфанд: погода на следующей неделе в Москве будет без отрицательных значений

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкРоман Вильфанд
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Погода на следующей неделе в Москве будет однородной, температура будет без отрицательных значений, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он объяснил, что на протяжении всей рабочей недели температура не будет резко меняться, отрицательных значений тоже не будет. Вызвано это появлением области высокого давления в центре Европейской России.
Лес, покрытый снегом и инеем после 40-градусных морозов, на берегу Енисея в окрестностях Красноярска - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Вильфанд предупредил о резких изменениях погоды в городах Сибири
Вчера, 06:30
"Среднесуточные температуры устойчиво пока через ноль не переваливают в сторону отрицательных значений", - сказал Вильфанд.
По его словам, четверг выделяется из всех дней на следующей неделе. Дневные температуры прогнозируются от плюс трех до пяти, на юге до семи градусов. Такая теплая погода превышает норму на четыре и шесть градусов, даже в отдельные дни на семь градусов.
"Это теплая погода для этого времени года. И никаких изменений, никаких резких колебаний", - подчеркнул Вильфанд.
По его словам, описать предстоящую погоду можно следующими словами: "Однородная погода, преимущественно без осадков, температура ночи около 0, дневные температуры - небольшие положительные значения", - отметил он.
Прохожие на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России в начале декабря
29 ноября, 12:03
 
МоскваРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
