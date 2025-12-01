https://ria.ru/20251201/vich-2058881410.html
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией за 3 года снизилась почти на 11% в Подмосковье
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией за 3 года снизилась почти на 11% в Подмосковье - РИА Новости, 01.12.2025
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией за 3 года снизилась почти на 11% в Подмосковье
За три года заболеваемость вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в Московской области снизилась почти на 11%, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T11:28:00+03:00
2025-12-01T11:28:00+03:00
2025-12-01T11:28:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
котельники
оон
воз
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804224200_0:241:3090:1979_1920x0_80_0_0_45271fba37c2697977196a793a56491f.jpg
https://ria.ru/20251128/lapino-2058301362.html
https://ria.ru/20251127/ozera-2058050236.html
московская область (подмосковье)
котельники
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804224200_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_93772cb0ede1b45b89422e6f382eaa6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), котельники, оон, воз, здоровье - общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Котельники, ООН, ВОЗ, Здоровье - Общество
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией за 3 года снизилась почти на 11% в Подмосковье
В Подмосковье заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась почти на 11% за три года
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. За три года заболеваемость вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в Московской области снизилась почти на 11%, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Публикация статистики приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря). Все вопросы, связанные с этой инфекцией, курирует областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом.
"Наша основная задача – не только сохранение продолжительности жизни пациентов с положительным ВИЧ-статусом, но и повышение качества их жизни. Современная антиретровирусная терапия позволяет пациентам вести привычную жизнь, строить карьеру и планировать рождение здоровых детей", – приводит пресс-служба слова главного врача подмосковного центра профилактики и борьбы со СПИД Рафаэля Яппарова.
Он добавил, что в Московской области обеспечен универсальный доступ к терапии, которую специалисты назначают в день постановки диагноза. Благодаря этому за последние три года показатель заболеваемости снизился на 10,6%.
Узнать свой ВИЧ-статус жители Подмосковья могут бесплатно и анонимно. Тестирование доступно в поликлинике по месту жительства (в специальном кабинете), в центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также во время выездных акций. Адрес центра: Московская область, город Котельники, микрорайон Силикат, дом 41а.
Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита – ВИЧ/СПИДом (World AIDS Day) ежегодно отмечается в мире 1 декабря. Он был учрежден решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной Ассамблеи ООН, принятом в 1988 году. Впервые он отмечался в том же году.