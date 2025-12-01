Заболеваемость ВИЧ-инфекцией за 3 года снизилась почти на 11% в Подмосковье

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. За три года заболеваемость вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в Московской области снизилась почти на 11%, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Публикация статистики приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря). Все вопросы, связанные с этой инфекцией, курирует областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом.

"Наша основная задача – не только сохранение продолжительности жизни пациентов с положительным ВИЧ-статусом, но и повышение качества их жизни. Современная антиретровирусная терапия позволяет пациентам вести привычную жизнь, строить карьеру и планировать рождение здоровых детей", – приводит пресс-служба слова главного врача подмосковного центра профилактики и борьбы со СПИД Рафаэля Яппарова.

Он добавил, что в Московской области обеспечен универсальный доступ к терапии, которую специалисты назначают в день постановки диагноза. Благодаря этому за последние три года показатель заболеваемости снизился на 10,6%.

Узнать свой ВИЧ-статус жители Подмосковья могут бесплатно и анонимно. Тестирование доступно в поликлинике по месту жительства (в специальном кабинете), в центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также во время выездных акций. Адрес центра: Московская область, город Котельники, микрорайон Силикат, дом 41а.