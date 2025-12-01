Рейтинг@Mail.ru
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией за 3 года снизилась почти на 11% в Подмосковье - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
11:28 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/vich-2058881410.html
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией за 3 года снизилась почти на 11% в Подмосковье
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией за 3 года снизилась почти на 11% в Подмосковье - РИА Новости, 01.12.2025
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией за 3 года снизилась почти на 11% в Подмосковье
За три года заболеваемость вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в Московской области снизилась почти на 11%, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T11:28:00+03:00
2025-12-01T11:28:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
котельники
оон
воз
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804224200_0:241:3090:1979_1920x0_80_0_0_45271fba37c2697977196a793a56491f.jpg
https://ria.ru/20251128/lapino-2058301362.html
https://ria.ru/20251127/ozera-2058050236.html
московская область (подмосковье)
котельники
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804224200_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_93772cb0ede1b45b89422e6f382eaa6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), котельники, оон, воз, здоровье - общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Котельники, ООН, ВОЗ, Здоровье - Общество
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией за 3 года снизилась почти на 11% в Подмосковье

В Подмосковье заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась почти на 11% за три года

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкИсследование крови на ВИЧ-инфекцию в лаборатории
Исследование крови на ВИЧ-инфекцию в лаборатории - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Исследование крови на ВИЧ-инфекцию в лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. За три года заболеваемость вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в Московской области снизилась почти на 11%, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Публикация статистики приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря). Все вопросы, связанные с этой инфекцией, курирует областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом.
Воробьев и Курцер открыли новое родильное отделение в медцентре Лапино-4 - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Воробьев и Курцер открыли новое родильное отделение в медцентре "Лапино-4"
28 ноября, 12:11
"Наша основная задача – не только сохранение продолжительности жизни пациентов с положительным ВИЧ-статусом, но и повышение качества их жизни. Современная антиретровирусная терапия позволяет пациентам вести привычную жизнь, строить карьеру и планировать рождение здоровых детей", – приводит пресс-служба слова главного врача подмосковного центра профилактики и борьбы со СПИД Рафаэля Яппарова.
Он добавил, что в Московской области обеспечен универсальный доступ к терапии, которую специалисты назначают в день постановки диагноза. Благодаря этому за последние три года показатель заболеваемости снизился на 10,6%.
Узнать свой ВИЧ-статус жители Подмосковья могут бесплатно и анонимно. Тестирование доступно в поликлинике по месту жительства (в специальном кабинете), в центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также во время выездных акций. Адрес центра: Московская область, город Котельники, микрорайон Силикат, дом 41а.
Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита – ВИЧ/СПИДом (World AIDS Day) ежегодно отмечается в мире 1 декабря. Он был учрежден решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной Ассамблеи ООН, принятом в 1988 году. Впервые он отмечался в том же году.
Сотрудник ГУП Мосводосток во время очистки пруда в рамках благоустройства водоемов на Юго-Западе Москвы - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Более 30 тысяч жителей МО проголосовали за очистку прудов в 2026 году
27 ноября, 15:00
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КотельникиООНВОЗЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала