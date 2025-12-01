Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии призвали к налаживанию диалога с российскими политиками - РИА Новости, 01.12.2025
01:32 01.12.2025
В Венгрии призвали к налаживанию диалога с российскими политиками
В Венгрии призвали к налаживанию диалога с российскими политиками - РИА Новости, 01.12.2025
В Венгрии призвали к налаживанию диалога с российскими политиками
Председатель венгерской правой партии "Наша Родина", депутат венгерского парламента Ласло Тороцкаи призвал к налаживанию диалога между российскими и венгерскими РИА Новости, 01.12.2025
в мире, брюссель, венгрия, россия
В мире, Брюссель, Венгрия, Россия
В Венгрии призвали к налаживанию диалога с российскими политиками

Депутат Тороцкаии призвал к налаживанию диалога с российскими политиками

© AP Photo / Anna SzilagyiЗдание парламента Венгрии
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Anna Szilagyi
Здание парламента Венгрии. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Председатель венгерской правой партии "Наша Родина", депутат венгерского парламента Ласло Тороцкаи призвал к налаживанию диалога между российскими и венгерскими политиками.
"Венгерским и российским политикам необходимо стремиться к установлению личных, добрых отношений друг с другом, поощряя диалог, как мы это делаем с другими европейскими друзьями", - сказал он газете "Известия".
По мнению депутата, факт того, что в венгерском парламенте нет группы дружбы с РФ, " совершенно необъясним и неприемлем". При этом он осудил подход Брюсселя, выступающего против контактов российских и европейских политических деятелей.
"Я категорически против политики Брюсселя, основанной на русофобии, поскольку она оказывает агрессивное давление на политиков Евросоюза, запрещая им въезд в Россию", - подчеркнул политик.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Россия знает взвешенную позицию Орбана по Украине, заявил Путин
