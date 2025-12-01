Рейтинг@Mail.ru
Россия станет определяющим игроком в системе безопасности, заявил Сийярто - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/vengrija-2058891475.html
Россия станет определяющим игроком в системе безопасности, заявил Сийярто
Россия станет определяющим игроком в системе безопасности, заявил Сийярто - РИА Новости, 01.12.2025
Россия станет определяющим игроком в системе безопасности, заявил Сийярто
Россия станет определяющим игроком в системе не только европейской, но и глобальной безопасности, поэтому Будапешт не будет отказываться от контактов с Москвой, РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T12:01:00+03:00
2025-12-01T12:01:00+03:00
в мире
москва
россия
будапешт
петер сийярто
виктор орбан
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007758814_0:45:1344:801_1920x0_80_0_0_88e58b47588cbcfad67464ef1e9e1f67.jpg
https://ria.ru/20251124/siyyarto-2057169859.html
москва
россия
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007758814_195:0:1344:862_1920x0_80_0_0_bfb27af48b230d790f9dfedf709f8606.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, россия, будапешт, петер сийярто, виктор орбан, владимир путин
В мире, Москва, Россия, Будапешт, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Владимир Путин
Россия станет определяющим игроком в системе безопасности, заявил Сийярто

Сийярто назвал Россию определяющим игроком в системе глобальной безопасности

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 1 дек - РИА Новости. Россия станет определяющим игроком в системе не только европейской, но и глобальной безопасности, поэтому Будапешт не будет отказываться от контактов с Москвой, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Мы не можем позволить себе отказаться от дипломатических каналов, мы не можем позволить себе отказаться от контактов со страной, из которой поступает значительная часть наших энергоносителей, и со страной, которая, хотим мы этого или нет, в будущем станет определяющим игроком не только в европейской, но и в глобальной системе безопасности", - сказал Сийярто в эфире программы "Час правды".
Министр отверг критику в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана за визит в Москву, подчеркнув, что нынешнее правительство руководствуется во внешней политике только национальными интересами.
"Задача венгерского премьер-министра не в том, чтобы удовлетворять требования либерального мейнстрима в Брюсселе и танцевать под брюссельскую дудку, а в том, чтобы представлять интересы венгерского народа. Он делал это в Вашингтоне, он делал это в Москве, он будет делать это и в Брюсселе", - отметил Сийярто.
В прошлую пятницу состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с Орбаном. Переговоры в Кремле продолжались почти четыре часа. Венгерский премьер назвал переговоры с российским лидером успешными, поскольку по их итогам удалось гарантировать энергоснабжение Венгрии.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Сийярто набросился на Европу из-за Украины
24 ноября, 15:32
 
В миреМоскваРоссияБудапештПетер СийяртоВиктор ОрбанВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала