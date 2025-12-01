Россия станет определяющим игроком в системе безопасности, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 1 дек - РИА Новости. Россия станет определяющим игроком в системе не только европейской, но и глобальной безопасности, поэтому Будапешт не будет отказываться от контактов с Москвой, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.