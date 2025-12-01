Россия станет определяющим игроком в системе безопасности, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 1 дек - РИА Новости. Россия станет определяющим игроком в системе не только европейской, но и глобальной безопасности, поэтому Будапешт не будет отказываться от контактов с Москвой, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Мы не можем позволить себе отказаться от дипломатических каналов, мы не можем позволить себе отказаться от контактов со страной, из которой поступает значительная часть наших энергоносителей, и со страной, которая, хотим мы этого или нет, в будущем станет определяющим игроком не только в европейской, но и в глобальной системе безопасности", - сказал Сийярто в эфире программы "Час правды".
Министр отверг критику в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана за визит в Москву, подчеркнув, что нынешнее правительство руководствуется во внешней политике только национальными интересами.
"Задача венгерского премьер-министра не в том, чтобы удовлетворять требования либерального мейнстрима в Брюсселе и танцевать под брюссельскую дудку, а в том, чтобы представлять интересы венгерского народа. Он делал это в Вашингтоне, он делал это в Москве, он будет делать это и в Брюсселе", - отметил Сийярто.
В прошлую пятницу состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с Орбаном. Переговоры в Кремле продолжались почти четыре часа. Венгерский премьер назвал переговоры с российским лидером успешными, поскольку по их итогам удалось гарантировать энергоснабжение Венгрии.
Сийярто набросился на Европу из-за Украины
24 ноября, 15:32