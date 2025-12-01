https://ria.ru/20251201/uvb-76-2058943401.html
"Радиостанция Судного дня" передала сигнал перед встречей Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 01.12.2025
Радиостанция УВБ-76 передала сообщения перед встречей Путина и Уиткоффа
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как "Радиостанция Судного дня", передала ряд сообщений в понедельник, накануне встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
Путин и Уиткофф проведут встречу 2 ноября во второй половине дня, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В эфире радиостанции в понедельник прозвучали слова "зоопарк", "плюшоввод", "утюгонит" и "поддержка", сообщается в Telegram-канале
"УВБ-76 логи", который отслеживает активность станции.
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. Она транслирует короткий жужжащий сигнал и передает закодированные сообщения в виде различных словоформ. В СМИ она получила прозвища "Жужжалка" и "Радиостанция Судного дня". Официально назначение станции не комментировалось.