МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как "Радиостанция Судного дня", передала ряд сообщений в понедельник, накануне встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Путин и Уиткофф проведут встречу 2 ноября во второй половине дня, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. Она транслирует короткий жужжащий сигнал и передает закодированные сообщения в виде различных словоформ. В СМИ она получила прозвища "Жужжалка" и "Радиостанция Судного дня". Официально назначение станции не комментировалось.