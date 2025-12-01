https://ria.ru/20251201/utilsbor-2058809254.html
В России начали действовать новые правила утильсбора на легковые машины
В России начали действовать новые правила утильсбора на легковые машины
В РФ начали действовать новые правила расчета утильсбора на легковые автомобили
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Новые правила расчета утилизационного сбора на легковые автомобили, основанные на привязке его суммы к мощности двигателя, начали работать в России. Соответствующие нормы предусмотрены постановлением правительства РФ.
Как поясняли ранее в Минпромторге РФ
, в механизм расчета утилизационного сбора был внесен ряд дополнительный показателей. Базовая ставка утильсбора для легковых автомобилей теперь формируется по типу и объему двигателя. При этом мощность двигателя влияет на формирование коэффициента по прогрессивной шкале.
В октябре первый вице-премьер РФ Денис Мантуров
рассказал в интервью РИА Новости, что льготный коэффициент расчёта утильсбора сохранится на ввоз иномарок для собственных нужд. Также льготный коэффициент сохранится для автомобилей мощностью двигателя до 160 лошадиных сил, что составляет более 80% всего российского автопарка.
Кроме того, по словам первого вице-премьера, правительство не ожидает резких скачков цен на автомобили в России из-за изменения механизма расчета утильсбора с учетом объявленного переноса сроков его вступления в силу до декабря. Также власти не ставят цели "закрыть" рынок с помощью утильсбора и понимают, что отсутствие конкуренции затормозит развитие российских автопроизводителей.
Утилизационный сбор представляет собой налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.