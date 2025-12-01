СМИ: Умеров может доложить Зеленскому о встрече с Уиткоффом во вторник

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров может встретиться с Владимиром Зеленским в Ирландии во вторник, чтобы проинформировать о переговорах со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом по поводу урегулирования украинского конфликта, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванные источники.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники передавало, что Уиткофф проводит новую встречу с Умеровым во Флориде. В свою очередь портал Axios со ссылкой на неназванных украинских чиновников сообщал, что Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, как ожидается, в понедельник встретится с Зеленским в Париже, чтобы доложить ему о прошедших в США переговорах.
"Зеленский рассчитывает увидеться с Умеровым в Ирландии во время визита во вторник, чтобы услышать подробный отчет о встрече с посланником президента США Дональда Трампа (Уиткоффом - ред.)", - отметили агентству источники.
Ранее Умеров заявил, что доложил Зеленскому об итогах переговоров делегаций Украины и США, прошедших во Флориде в минувшее воскресенье.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.