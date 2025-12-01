https://ria.ru/20251201/umerov-2058810973.html
Умеров анонсировал работу над согласованием рамочного решения по Украине
Умеров анонсировал работу над согласованием рамочного решения по Украине - РИА Новости, 01.12.2025
Умеров анонсировал работу над согласованием рамочного решения по Украине
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах по урегулированию конфликта
2025-12-01T00:29:00+03:00
2025-12-01T00:29:00+03:00
2025-12-01T02:39:00+03:00
Умеров анонсировал работу над согласованием рамочного решения по Украине
Умеров после переговоров анонсировал продолжение консультаций по урегулированию
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, после переговоров с США анонсировал продолжение консультаций и работу над согласованием совместного рамочного решения.
"Впереди - продолжение консультаций и работа над согласованием совместного рамочного решения", - написал Умеров
в своем Telegram-канале.
Он добавил, что есть существенное продвижение в переговорах, и заявил о сближении украинской и американской позиций.
Умеров заявил, что доложил об итогах переговоров Украины и США во Флориде Владимиру Зеленскому.
Администрация США
ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия
сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Российский президент Владимир Путин
, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева
, так как Украина
и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.