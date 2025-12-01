Рейтинг@Mail.ru
Умеров анонсировал работу над согласованием рамочного решения по Украине - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:29 01.12.2025 (обновлено: 02:39 01.12.2025)
https://ria.ru/20251201/umerov-2058810973.html
Умеров анонсировал работу над согласованием рамочного решения по Украине
Умеров анонсировал работу над согласованием рамочного решения по Украине - РИА Новости, 01.12.2025
Умеров анонсировал работу над согласованием рамочного решения по Украине
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах по урегулированию конфликта РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T00:29:00+03:00
2025-12-01T02:39:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
владимир путин
рустем умеров
дмитрий песков
совет национальной безопасности и обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020500015_0:138:2790:1707_1920x0_80_0_0_60221e8be5f3fc1d9dfdfabd5fb178bb.jpg
https://ria.ru/20251130/ssha-2058806219.html
https://ria.ru/20251130/ssha-2058799579.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020500015_0:0:2480:1859_1920x0_80_0_0_04d4dfbdc3ef79a15906448d99c3f5d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, владимир путин, рустем умеров, дмитрий песков, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Рустем Умеров, Дмитрий Песков, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Умеров анонсировал работу над согласованием рамочного решения по Украине

Умеров после переговоров анонсировал продолжение консультаций по урегулированию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Рустем Умеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, после переговоров с США анонсировал продолжение консультаций и работу над согласованием совместного рамочного решения.
"Впереди - продолжение консультаций и работа над согласованием совместного рамочного решения", - написал Умеров в своем Telegram-канале.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Умеров оценил переговоры с США
Вчера, 23:49
Он добавил, что есть существенное продвижение в переговорах, и заявил о сближении украинской и американской позиций.
Умеров заявил, что доложил об итогах переговоров Украины и США во Флориде Владимиру Зеленскому.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Российский президент Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с украинской делегацией во Флориде - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
США реалистично смотрят на переговорный процесс по Украине, заявил Рубио
Вчера, 22:53
 
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинРустем УмеровДмитрий ПесковСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала