СБ ООН в декабре планирует заседание по Украине
СБ ООН в декабре планирует заседание по Украине - РИА Новости, 01.12.2025
СБ ООН в декабре планирует заседание по Украине
Постпред председательствующей в СБ ООН в декабре миссии Словении Самуэль Збогар сообщил, что планируется заседание Совета по Украине. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T22:42:00+03:00
2025-12-01T22:42:00+03:00
2025-12-01T22:42:00+03:00
СБ ООН в декабре планирует заседание по Украине
ООН, 1 дек – РИА Новости. Постпред председательствующей в СБ ООН в декабре миссии Словении Самуэль Збогар сообщил, что планируется заседание Совета по Украине.
Словения
1 декабря заняла пост председателя СБ ООН
на месяц, сменив на этом посту Сьерра-Леоне
.
"В любом случае, состоится заседание по Украине
, так или иначе", - сказал Збогар в ходе пресс-конференции.
Он отметил, что заседания возможны в связи с вероятным мирным соглашением или, в его отсутствие, по продолжению конфликта.
При этом Збогар в качестве председателя Совбеза выразил готовность поддержать возможные договоренности.
"Конечно, мы всегда готовы включить этот вопрос в повестку дня Совета для подтверждения соглашения... Возможно, это произойдет не в декабре. Я бы не ожидал, что все пойдет так быстро. Но, конечно, если это произойдет, мы полностью открыты для работы над этим", – добавил словенский дипломат.