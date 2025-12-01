СБ ООН в декабре планирует заседание по Украине

Он отметил, что заседания возможны в связи с вероятным мирным соглашением или, в его отсутствие, по продолжению конфликта.

"Конечно, мы всегда готовы включить этот вопрос в повестку дня Совета для подтверждения соглашения... Возможно, это произойдет не в декабре. Я бы не ожидал, что все пойдет так быстро. Но, конечно, если это произойдет, мы полностью открыты для работы над этим", – добавил словенский дипломат.