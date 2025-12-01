Рейтинг@Mail.ru
22:42 01.12.2025
СБ ООН в декабре планирует заседание по Украине
СБ ООН в декабре планирует заседание по Украине
Постпред председательствующей в СБ ООН в декабре миссии Словении Самуэль Збогар сообщил, что планируется заседание Совета по Украине. РИА Новости, 01.12.2025
в мире, словения, украина, сьерра-леоне, оон
В мире, Словения, Украина, Сьерра-Леоне, ООН
СБ ООН в декабре планирует заседание по Украине

Постпред Словении Збогар: СБ ООН в декабре планирует заседание по Украине

© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Mary Altaffer
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
ООН, 1 дек – РИА Новости. Постпред председательствующей в СБ ООН в декабре миссии Словении Самуэль Збогар сообщил, что планируется заседание Совета по Украине.
Словения 1 декабря заняла пост председателя СБ ООН на месяц, сменив на этом посту Сьерра-Леоне.
"В любом случае, состоится заседание по Украине, так или иначе", - сказал Збогар в ходе пресс-конференции.
Он отметил, что заседания возможны в связи с вероятным мирным соглашением или, в его отсутствие, по продолжению конфликта.
При этом Збогар в качестве председателя Совбеза выразил готовность поддержать возможные договоренности.
"Конечно, мы всегда готовы включить этот вопрос в повестку дня Совета для подтверждения соглашения... Возможно, это произойдет не в декабре. Я бы не ожидал, что все пойдет так быстро. Но, конечно, если это произойдет, мы полностью открыты для работы над этим", – добавил словенский дипломат.
