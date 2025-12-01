Рейтинг@Mail.ru
Белый дом выразил надежду на скорое разрешение конфликта на Украине - РИА Новости, 01.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:20 01.12.2025 (обновлено: 22:43 01.12.2025)
Белый дом выразил надежду на скорое разрешение конфликта на Украине
Белый дом выразил надежду на скорое разрешение конфликта на Украине
Текущее состояние переговоров по урегулированию конфликта на Украине позволяет надеяться на скорое разрешение конфликта, заявила пресс-секретарь Белого дома... РИА Новости, 01.12.2025
Белый дом выразил надежду на скорое разрешение конфликта на Украине

Левитт: состояние переговоров по Украине позволяет надеяться на урегулирование

Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Текущее состояние переговоров по урегулированию конфликта на Украине позволяет надеяться на скорое разрешение конфликта, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Что касается подробностей, оставлю их переговорщикам, но мы настроены довольно хорошо и надеемся, что этот конфликт скоро завершится", - сказала Левитт на брифинге.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Белый дом возлагает большие надежды на визит Уиткоффа в Москву
Вчера, 22:35
В минувшее воскресенье во Флориде прошли переговоры делегаций Украины и США. Американскую делегацию возглавлял госсекретарь Марко Рубио, украинскую - секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров. Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф проведут встречу 2 декабря во второй половине дня, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Мирный план США серьезно доработали, заявили в Белом доме
Вчера, 22:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКаролин Левитт
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
