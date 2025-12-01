https://ria.ru/20251201/ukraina-2059045971.html
Фицо назвал идею с передачей активов России нелегальной конфискацией
БРАТИСЛАВА, 1 дек - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо назвал идею с передачей Киеву замороженных активов РФ для покрытия военных расходов нелегальной конфискацией, которая повлечет за собой серьезные ответные меры с российской стороны.
В начале ноября Фицо
заявил, что пока он занимает пост главы правительства, республика не поддержит идею Европейского союза использовать активы России
для покрытия военных расходов Украины
.
"По нашему мнению, это нелегальная конфискация, которая столкнется с огромной проблемой с арбитражами и ответными шагами со стороны Российской Федерации", - сказал Фицо на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале словацкого правительства в понедельник.
Он отметил, что приоритетом должен быть план о мире на Украине, а не финансирование продолжения конфликта.
Фицо в конце ноября заявил, что один из ключевых компонентов мирного соглашения, о котором ведутся переговоры - использование замороженных активов России не на военные нужды Украины, а на ее восстановление на основе договоренностей всех заинтересованных стран - США
, РФ и Украины. Он тогда сказал, что "это совсем другой механизм", поддержку которого он может себе представить.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС
на использование российских суверенных активов для Киева
. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой
материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель
давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7
заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear
- одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия
сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.