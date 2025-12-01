Рейтинг@Mail.ru
Фицо назвал идею с передачей активов России нелегальной конфискацией
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:47 01.12.2025
Фицо назвал идею с передачей активов России нелегальной конфискацией
Фицо назвал идею с передачей активов России нелегальной конфискацией
Фицо назвал идею с передачей активов России нелегальной конфискацией
Премьер Словакии Роберт Фицо назвал идею с передачей Киеву замороженных активов РФ для покрытия военных расходов нелегальной конфискацией, которая повлечет за...
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
роберт фицо
евросоюз
g7
россия
украина
киев
в мире, россия, украина, киев, роберт фицо, евросоюз, g7, euroclear, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Роберт Фицо, Евросоюз, G7, Euroclear, Санкции в отношении России
Фицо назвал идею с передачей активов России нелегальной конфискацией

Фицо: передача активов России Украине будет являться нелегальным конфискацией

Роберт Фицо
Роберт Фицо
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 1 дек - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо назвал идею с передачей Киеву замороженных активов РФ для покрытия военных расходов нелегальной конфискацией, которая повлечет за собой серьезные ответные меры с российской стороны.
В начале ноября Фицо заявил, что пока он занимает пост главы правительства, республика не поддержит идею Европейского союза использовать активы России для покрытия военных расходов Украины.
"По нашему мнению, это нелегальная конфискация, которая столкнется с огромной проблемой с арбитражами и ответными шагами со стороны Российской Федерации", - сказал Фицо на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале словацкого правительства в понедельник.
Он отметил, что приоритетом должен быть план о мире на Украине, а не финансирование продолжения конфликта.
Фицо в конце ноября заявил, что один из ключевых компонентов мирного соглашения, о котором ведутся переговоры - использование замороженных активов России не на военные нужды Украины, а на ее восстановление на основе договоренностей всех заинтересованных стран - США, РФ и Украины. Он тогда сказал, что "это совсем другой механизм", поддержку которого он может себе представить.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Фицо не сомневается в том, что Крым и Донбасс будут подконтрольны России
27 ноября, 19:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевРоберт ФицоЕвросоюзG7EuroclearСанкции в отношении России
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
