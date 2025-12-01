Фицо назвал идею с передачей активов России нелегальной конфискацией

БРАТИСЛАВА, 1 дек - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо назвал идею с передачей Киеву замороженных активов РФ для покрытия военных расходов нелегальной конфискацией, которая повлечет за собой серьезные ответные меры с российской стороны.

В начале ноября Фицо заявил, что пока он занимает пост главы правительства, республика не поддержит идею Европейского союза использовать активы России для покрытия военных расходов Украины

"По нашему мнению, это нелегальная конфискация, которая столкнется с огромной проблемой с арбитражами и ответными шагами со стороны Российской Федерации", - сказал Фицо на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале словацкого правительства в понедельник.

Он отметил, что приоритетом должен быть план о мире на Украине, а не финансирование продолжения конфликта.

Фицо в конце ноября заявил, что один из ключевых компонентов мирного соглашения, о котором ведутся переговоры - использование замороженных активов России не на военные нужды Украины, а на ее восстановление на основе договоренностей всех заинтересованных стран - США , РФ и Украины. Он тогда сказал, что "это совсем другой механизм", поддержку которого он может себе представить.

Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева . Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.