На Украине вернули паспорт экс-вице-премьера Чернышову, пишут СМИ
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины частично рассмотрел апелляцию бывшего вице-премьера страны Алексея Чернышова, фигурирующего в деле о коррупции в энергетической сфере, на избранную меру пресечения и вернул ему его паспорт, сообщило украинское издание "Новости.LIVE".
Депутат Рады Алексей Гончаренко* 18 ноября сообщил, что суд на Украине избрал Чернышову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 1,2 миллиона долларов. Позже украинский телеканал "Общественное" сообщил, что за Чернышова внесли залог.
"ВАКС частично удовлетворил апелляцию Чернышева - ему вернут паспорт", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Новости.LIVE".
На заседании Чернышов заявил, что избранную ему 18 ноября меру пресечения считает "слишком тяжкой" и такой, что "не была необходимой".
"Подозрение основывается исключительно на разговорах каких-то лиц между собой, и это является фактическими обстоятельствами дела. Это совершенно недостаточно для того, чтобы объявлять человеку подозрение. И тем более для того, чтобы бросать за решетку, одевать браслеты, а также, назначать максимальные залоги. Мы все же живем в правовом государстве, я в это хочу верить, мы будем продолжать нашу борьбу", - приводит издание слова Чернышова.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Железняк 28 ноября заявил, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у бывшего тогда главой офиса Зеленского Андрея Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производились в рамках расследования. Как передало агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после обысков у Ермака обвинений никому не предъявили. Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке, после чего глава киевского режима подписал указ о его увольнении.
*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
