Макрон считает, что ЕС не должен поучать Украину в вопросе с коррупцией

ПАРИЖ, 1 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник, что роль ЕС не заключается в том, чтобы "поучать" Украину в вопросе борьбы с коррупцией на фоне скандала с отставкой главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, поскольку и в Европе такие скандалы возможны.
Зеленский сообщил 28 ноября, что глава его офиса Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ и САП проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство "Укринформ" со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили.
"В вопросе коррупции мы очень бдительны. Заключается ли наша (стран Европы – ред.) роль в том, чтобы поучать Украину (после скандала с отставкой Ермака – ред.)? Вообще-то нет, поскольку скандалы такого рода могут случиться и у нас", – сказал Макрон на совместной пресс-конференции с Зеленским, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал BFMTV.
Подобные коррупционные скандалы должны решаться с помощью независимого правосудия и компетентных органов вне зависимости от того, в отношении какого должностного лица ведутся, сказал французский лидер.
"Компетентные (антикоррупционные – ред.) органы были созданы и укреплены. И они… сделали свою работу", - добавил Макрон, комментируя отставку Ермака.