Рейтинг@Mail.ru
Макрон считает, что ЕС не должен поучать Украину в вопросе с коррупцией - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:25 01.12.2025 (обновлено: 21:26 01.12.2025)
https://ria.ru/20251201/ukraina-2059042580.html
Макрон считает, что ЕС не должен поучать Украину в вопросе с коррупцией
Макрон считает, что ЕС не должен поучать Украину в вопросе с коррупцией - РИА Новости, 01.12.2025
Макрон считает, что ЕС не должен поучать Украину в вопросе с коррупцией
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник, что роль ЕС не заключается в том, чтобы "поучать" Украину в вопросе борьбы с коррупцией на фоне... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T21:25:00+03:00
2025-12-01T21:26:00+03:00
в мире
украина
европа
франция
эммануэль макрон
андрей ермак
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040923388_0:78:3070:1805_1920x0_80_0_0_9feb40227a8d0b92d843febecf42d744.jpg
https://ria.ru/20251201/infobrics-2058983803.html
https://ria.ru/20251201/makron-2059026786.html
украина
европа
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040923388_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7c802a9406dbbf4a54e86c639faaf796.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, франция, эммануэль макрон, андрей ермак, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), евросоюз, верховная рада украины, дело миндича
В мире, Украина, Европа, Франция, Эммануэль Макрон, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Евросоюз, Верховная Рада Украины, Дело Миндича
Макрон считает, что ЕС не должен поучать Украину в вопросе с коррупцией

Макрон заявил, что ЕС не должен поучать Украину, ведь коррупция есть везде

© AP Photo / Ludovic MarinВладимир Зеленский и Эммануэль Макрон
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 1 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник, что роль ЕС не заключается в том, чтобы "поучать" Украину в вопросе борьбы с коррупцией на фоне скандала с отставкой главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, поскольку и в Европе такие скандалы возможны.
Зеленский сообщил 28 ноября, что глава его офиса Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ и САП проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство "Укринформ" со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
СМИ заговорили о поворотном моменте на Украине из-за удара по Зеленскому
Вчера, 17:02
"В вопросе коррупции мы очень бдительны. Заключается ли наша (стран Европы – ред.) роль в том, чтобы поучать Украину (после скандала с отставкой Ермака – ред.)? Вообще-то нет, поскольку скандалы такого рода могут случиться и у нас", – сказал Макрон на совместной пресс-конференции с Зеленским, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал BFMTV.
Подобные коррупционные скандалы должны решаться с помощью независимого правосудия и компетентных органов вне зависимости от того, в отношении какого должностного лица ведутся, сказал французский лидер.
"Компетентные (антикоррупционные – ред.) органы были созданы и укреплены. И они… сделали свою работу", - добавил Макрон, комментируя отставку Ермака.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Завершенного плана по Украине пока нет, заявил Макрон
Вчера, 19:21
 
В миреУкраинаЕвропаФранцияЭммануэль МакронАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЕвросоюзВерховная Рада УкраиныДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала