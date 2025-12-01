Макрон считает, что ЕС не должен поучать Украину в вопросе с коррупцией

ПАРИЖ, 1 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник, что роль ЕС не заключается в том, чтобы "поучать" Украину в вопросе борьбы с коррупцией на фоне скандала с отставкой главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, поскольку и в Европе такие скандалы возможны.