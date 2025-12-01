На Украине заочно арестовали Миндича, сообщают СМИ

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Суд на Украине заочно отправил под стражу фигуранта дела о коррупции в энергетике и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, передает украинский телеканал "Общественное".

Миндичу заочно избрали меру пресечения — содержание под стражей. Следствие считает Миндича руководителем группы, которая получала и отмывала деньги по коррупционным схемам в энергетике", — говорится в сообщении.

По информации телеканала, адвоката Миндичу назначило государство, однако защите связаться со сбежавшим за границу подозреваемым не удалось.

Коррупционный скандал на Украине

НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Десятого ноябряначали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко , в компании " Энергоатом ", а также у Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского . Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.

Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным депутата Рады Ярослава Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов.

© Фото : НАБУ Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики © Фото : НАБУ Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики. Архивное фото

Семи участникам преступного сообщества уже предъявили обвинения. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и действующего министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.

В пятницу Зеленский объявил об отставке руководителя своего офиса Андрея Ермака , которого также считают причастным к коррупционным схемам. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, детективы не предъявили никому обвинение.