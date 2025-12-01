Рейтинг@Mail.ru
20:15 01.12.2025 (обновлено: 21:00 01.12.2025)
На Украине заочно арестовали Миндича, сообщают СМИ
На Украине заочно арестовали Миндича, сообщают СМИ
Суд на Украине заочно отправил под стражу фигуранта дела о коррупции в энергетике и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, передает украинский телеканал РИА Новости, 01.12.2025
в мире, украина, тимур миндич, владимир зеленский, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, дело миндича, коррупция, андрей ермак
В мире, Украина, Тимур Миндич, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Дело Миндича, Коррупция, Андрей Ермак
На Украине заочно арестовали Миндича, сообщают СМИ

Соратника Зеленского Миндича заочно арестовали после коррупционного скандала

Тимур Миндич
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Тимур Миндич. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Суд на Украине заочно отправил под стражу фигуранта дела о коррупции в энергетике и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, передает украинский телеканал "Общественное".
"Миндичу заочно избрали меру пресечения — содержание под стражей. Следствие считает Миндича руководителем группы, которая получала и отмывала деньги по коррупционным схемам в энергетике", — говорится в сообщении.
По информации телеканала, адвоката Миндичу назначило государство, однако защите связаться со сбежавшим за границу подозреваемым не удалось.

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным депутата Рады Ярослава Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов.
Семи участникам преступного сообщества уже предъявили обвинения. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и действующего министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.
В пятницу Зеленский объявил об отставке руководителя своего офиса Андрея Ермака, которого также считают причастным к коррупционным схемам. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, детективы не предъявили никому обвинение.
Как утверждает глава киевского режима, он не знал, что происходит за его спиной. Комментируя призывы уволить Ермака, глава киевского режима ответил, что "офис президента — его кадровый приход, поэтому он имеет право принимать любые решения".
