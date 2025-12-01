Рейтинг@Mail.ru
Киев получает максимальное финансирование на борьбу с минами, заявили в ООН - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:07 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/ukraina-2059003777.html
Киев получает максимальное финансирование на борьбу с минами, заявили в ООН
Киев получает максимальное финансирование на борьбу с минами, заявили в ООН - РИА Новости, 01.12.2025
Киев получает максимальное финансирование на борьбу с минами, заявили в ООН
Украина третий год подряд получает большую часть международного финансирования на борьбу против мин, сообщила руководитель исследований финансирования проблем... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T18:07:00+03:00
2025-12-01T18:07:00+03:00
в мире
украина
африка
сахара
владимир зеленский
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_bfa9cfd07a45b9a77bab223fe205ac87.jpg
https://ria.ru/20251201/ukraina-2058918958.html
https://ria.ru/20251201/ukraina-2058942035.html
украина
африка
сахара
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_3f073ba334068f870eea3a4d3a8f7871.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, африка, сахара, владимир зеленский, оон
В мире, Украина, Африка, Сахара, Владимир Зеленский, ООН
Киев получает максимальное финансирование на борьбу с минами, заявили в ООН

UNIDIR: Киев 3-й год получает максимальное финансирование на борьбу против мин

© Depositphotos.com / Andrey NekrasovФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Depositphotos.com / Andrey Nekrasov
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 1 дек – РИА Новости. Украина третий год подряд получает большую часть международного финансирования на борьбу против мин, сообщила руководитель исследований финансирования проблем разминирования Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Рут Боттомли.
По ее словам, глобальное финансирование вопросов разминирования, обезвреживания кассетных боеприпасов и взрывоопасных устройств в зонах конфликтов превысило 1 миллиард долларов в 2024 году. Из них международные доноры выделили более 760 миллионов долларов.
Солдаты украинской армии - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Украина применяет новый тип мин неизвестного происхождения, заявили в ООН
Вчера, 13:39
"Украина третий год подряд остается главным получателем международного финансирования. Она получила порядка 33% всех международных средств… При этом, как мы отмечали в наших предыдущих докладах, часть стран, в особенности в Африке южнее Сахары, не получают международного финансирования, что подрывает возможности их действий по разминированию в срок в рамках 5 статьи конвенции", - сказала она на презентации доклада Landmine Monitor 2025 в Женеве.
Так, Чад, Гвинея-Биссау, Мавритания и Нигер получили либо минимальную, либо вовсе никакой международной помощи, отметила Боттомли. Согласно Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, страны обязаны в течение 10 лет после ее ратификации очистить свои территории от мин и невзорвавшихся боеприпасов.
При этом в UNIDIR ранее отметили, что Украина продолжает использовать запрещённые противопехотные мины на поле боя и, вероятно, производит их самостоятельно. В UNIDIR также указали, что Украина давно обязана уничтожить запасы мин, а намерение Киева "приостановить" действие Оттавской конвенции и использование мин в ходе вооруженного конфликта нарушает международное право.
В докладе UNIDIR также указано, что число погибших и раненых от наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов в 2024 году достигло четырёхлетнего максимума, что обусловлено конфликтами в Сирии и Мьянме. Так, в прошлом году было зарегистрировано 6279 инцидентов, включая 1945 погибших и 4325 раненых - самый высокий показатель с 2020 года. Почти 90% погибших составили мирные жители, почти половина из которых - женщины и дети.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны. В июле 2025 года Владимир Зеленский подписал указ о выходе из договора. После этого в ООН заявили, что встревожены решением Украины. Также о выходе из Оттавской конвенции сообщили страны Балтии, Польша, Финляндия.
Украинские боевики укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Украина давно обязана уничтожить свои запасы мин, заявили в UNIDIR
Вчера, 14:55
 
В миреУкраинаАфрикаСахараВладимир ЗеленскийООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала