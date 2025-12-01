Киев получает максимальное финансирование на борьбу с минами, заявили в ООН

ЖЕНЕВА, 1 дек – РИА Новости. Украина третий год подряд получает большую часть международного финансирования на борьбу против мин, сообщила руководитель исследований финансирования проблем разминирования Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Рут Боттомли.
По ее словам, глобальное финансирование вопросов разминирования, обезвреживания кассетных боеприпасов и взрывоопасных устройств в зонах конфликтов превысило 1 миллиард долларов в 2024 году. Из них международные доноры выделили более 760 миллионов долларов.
"Украина третий год подряд остается главным получателем международного финансирования. Она получила порядка 33% всех международных средств… При этом, как мы отмечали в наших предыдущих докладах, часть стран, в особенности в Африке южнее Сахары, не получают международного финансирования, что подрывает возможности их действий по разминированию в срок в рамках 5 статьи конвенции", - сказала она на презентации доклада Landmine Monitor 2025 в Женеве.
Так, Чад, Гвинея-Биссау, Мавритания и Нигер получили либо минимальную, либо вовсе никакой международной помощи, отметила Боттомли. Согласно Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, страны обязаны в течение 10 лет после ее ратификации очистить свои территории от мин и невзорвавшихся боеприпасов.
При этом в UNIDIR ранее отметили, что Украина продолжает использовать запрещённые противопехотные мины на поле боя и, вероятно, производит их самостоятельно. В UNIDIR также указали, что Украина давно обязана уничтожить запасы мин, а намерение Киева "приостановить" действие Оттавской конвенции и использование мин в ходе вооруженного конфликта нарушает международное право.
В докладе UNIDIR также указано, что число погибших и раненых от наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов в 2024 году достигло четырёхлетнего максимума, что обусловлено конфликтами в Сирии и Мьянме. Так, в прошлом году было зарегистрировано 6279 инцидентов, включая 1945 погибших и 4325 раненых - самый высокий показатель с 2020 года. Почти 90% погибших составили мирные жители, почти половина из которых - женщины и дети.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны. В июле 2025 года Владимир Зеленский подписал указ о выходе из договора. После этого в ООН заявили, что встревожены решением Украины. Также о выходе из Оттавской конвенции сообщили страны Балтии, Польша, Финляндия.