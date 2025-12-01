Киев получает максимальное финансирование на борьбу с минами, заявили в ООН

ЖЕНЕВА, 1 дек – РИА Новости. Украина третий год подряд получает большую часть международного финансирования на борьбу против мин, сообщила руководитель исследований финансирования проблем разминирования Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Рут Боттомли.

По ее словам, глобальное финансирование вопросов разминирования, обезвреживания кассетных боеприпасов и взрывоопасных устройств в зонах конфликтов превысило 1 миллиард долларов в 2024 году. Из них международные доноры выделили более 760 миллионов долларов.