Шестой гражданин Чехии погиб на Украине на стороне ВСУ, пишет Novinky - РИА Новости, 01.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:59 01.12.2025
Шестой гражданин Чехии погиб на Украине на стороне ВСУ, пишет Novinky
Шестой гражданин Чехии, 46-летний В.П., погиб в боях на Украине на стороне ВСУ, сообщило в понедельник издание Novinky со ссылкой на извещение семьи погибшего в РИА Новости, 01.12.2025
Шестой гражданин Чехии погиб на Украине на стороне ВСУ, пишет Novinky

Novinky: шестой гражданин Чехии погиб в боях на стороне ВСУ

CC BY-SA 2.0 / Juanedc.com / Служба безпеки УкраїниФлаг на здании Службы безопасности Украины в Киеве
Флаг на здании Службы безопасности Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
CC BY-SA 2.0 / Juanedc.com / Служба безпеки України
Флаг на здании Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Шестой гражданин Чехии, 46-летний В.П., погиб в боях на Украине на стороне ВСУ, сообщило в понедельник издание Novinky со ссылкой на извещение семьи погибшего в вестнике похоронного бюро города Одры на востоке страны.
"Да, это так, погиб на Украине", - подтвердила изданию Novinky данную информацию сотрудница похоронного бюро Chair Libor Smetana в городе Одры. "Он погиб в борьбе за свободу Украины как гражданин Чехии, проживавший там. Для него это большая честь, он будет похоронен на Украине как герой войны со всеми почестями", — говорится в траурном извещении о 46-летнем В. П., опубликованном в вестнике похоронного бюро его семьей. Согласно извещению, мужчина скончался 17 ноября.
В свою очередь, МИД республики пока не предоставил информацию о гибели на Украине еще одного гражданина Чехии. "Украинская сторона официально не подтвердила гибель нашего гражданина, посольство находится на связи с представителями ВСУ", - сообщила изданию Novinky пресс-секретарь дипведомства Мариана Вернерова.
Это уже второе за последнюю неделю известие о гибели гражданина Чехии в боевых действиях на Украине. В прошлый четверг средняя школа прикладных искусств в городе Угерске-Градиште на востоке страны сообщила о гибели в боевых действиях на Украине 27-летнего Иржи Котрлы, ранее учившегося в этой школе. Молодой человек погиб под городом Изюмом в Харьковской области.
Ранее агентство ЧТК сообщало, что, по имеющимся у него данным, первый чех погиб на Украине в боях в Донбассе в июне 2022 года. В марте 2023 года на Украине погиб второй доброволец из Чехии, добавило агентство. Два месяца спустя скончался чешский медик, получивший тяжелые осколочные ранения в боях в Донбассе. По сведениям аккаунта I'm Driving Drones to Ukraine, в феврале 2024 года погиб гражданин Чехии, воевавший на стороне ВСУ недалеко от Авдеевки, заключило агентство.
Киев не сообщил родным погибшего колумбийского наемника о его смерти
© 2025 МИА «Россия сегодня»
